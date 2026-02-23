Drogmaffiát kapcsoltak le Baranyában

Elfogtak tíz dílert akik vármegye szerte terítették a kristályos anyagot – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein

A közlemény szerint még január végén csaptak le a nyomozók a Mecsek kommandó segítségével Kozármislenyben egy 44 éves férfira, annak 25 éves élettársára, valamint a férfi 28 éves fiára, akik éppen egy földút melletti villanyoszlop tövében rejtették el a későbbi értékesítésre szánt kristályos anyagot. A bizonyítékok alapján az idősebb férfi 2025 szeptemberétől jelentős mennyiségben kereskedett droggal, amit részben maga, részben élettársa értékesített a bűntársaiknak. Elfogásukat követően kihallgatták, őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Később kiderült, hogy a 25 éves nő az anyjának, valamint annak férjének adta tovább a kristályt, de képbe került még két, a családhoz köthető férfi, valamint további három díler, akik mindannyian a 44 éves férfitól beszerzett kristállyal kereskedtek.

A napokban bűntársaikat is elfogták, kihallgatásukat, majd őrizetbe vételüket követően velük szemben is kezdeményezték a letartóztatást. A közlemény szerint mind a tíz – a Pécs és Alsószentmárton között szervezetten tevékenykedő – díler ellen kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.