Esküt tettek a honvédek + videó

Újabb szerződéses és tartalékos katonák tettek esküt Magyarország védelmére – számolt be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: „minden elhivatott, kiképzett katonával erősebb lesz hazánk védelme! Szolgálatukhoz erőt, egészséget kívánok!”

A Honvédelem.hu cikke szerint csaknem száz fő tett esküt Békéscsabán, jórészt fiatalok. Ez utóbbi nem meglepő, hiszen – ahogy arról lapunk már beszámolt – területvédelmi tartalékosként anyagi megbecsülést is biztosít a Magyar Honvédség. A honvédelmi miniszter a Szeretem, megvédem! kampány indulásakor bejelentette, hogy új, úgynevezett ajánlati csomagot nyújtanak a jelentkezőknek.

Évi bruttó hatszázezer, azaz havi ötvenezer forintot kapnak az alapkiképzés után, a szerződéskötési díj bruttó százötvenezer forint, és bruttó ötszázezer forint ajánlási bónusz jár.

Ezt akkor kapja meg a tartalékos katona, ha az általa toborzott új tag elvégzi az alapkiképzést. A felsőoktatásban tanulók havonta bruttó 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók bruttó 110 ezer forint ösztöndíjra jogosultak, amennyiben tanulmányaik alatt szolgálatot vállalnak.