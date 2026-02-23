Évtizedekre börtönbe kerülhet a barátnőjét meggyilkoló férfi

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a 34 éves férfinak, aki a tizedik emeletről lökte ki barátnőjét.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség közlése szerint a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba, a tizedik emeletre. Kapcsolatuk 2023 márciusára megromlott, mivel a vádlottnak lett egy másik kapcsolata, emiatt sokszor veszekedtek.
A vádlott és a sértett 2023. március 30-án reggel összevesztek, dulakodtak, majd a vádlott megragadta és a nyitott ablakon kivetette barátnőjét, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A Győri Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt, 18 év fegyházbüntetésre ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a bűncselekmény enyhébb minősítéséért és a büntetés enyhítésért fellebbezett. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott bűnös, vele szemben hosszabb tartamú büntetés kiszabása szükséges.
