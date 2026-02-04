Rendkívüli

Orbán Viktor a teltházas Várkert Bazárban beszélget, kövesse nálunk élőben! + videó

A fővárosi önkormányzat szerint nem volt fennakadás a hóeltakarításban

Miközben a főpolgármestert már a sajátjai is kritizálják a fővárosban a keddi havazás alatt tapasztalt állapotok miatt, a fővárosi önkormányzatnak fel sem tűnt, hogy Budapest közlekedése megbénult.

Gábor Márton
2026. 02. 04. 17:55
Fotó: Ladóczki Balázs
„A hóesés a közlekedésben magától értetődően okoz fennakadást, a hóeltakarításban nem volt fennakadás” – írta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a fővárosi önkormányzat. Hozzátették, a havat azért sem sikerült délutánig eltakarítani, mert az folyamatosan esett. 

A havazás okozta káosz ugyanakkor már akkora volt a főváros egyes részein, hogy a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely bejelentette, vesz egy hókotrót. 

A kerületben ugyanis számtalan utcából már a legutóbbi havazásnál sem tudták elszállítani a kommunális hulladékot, miután a főváros nem takarította le az utakat. 

Hadházy Ákos is beszólt a polgármesternek, ő az elképesztő mennyiségű kátyú miatt kritizálta a főváros vezetését, és azt javasolta a zuglói kerületvezetésnek, végezzék el ők a főváros munkáját. Óbuda balos polgármestere is kiakadt Karácsonyékra.

A közlekedés is káoszosra sikeredett kedden, a havazás miatt ugyanis többórás dugók és elterelt járatok nehezítették a közlekedők életét. 

1/13 Fehérbe borult a főváros, fotókon mutatjuk a havas utakat, járdákat

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

