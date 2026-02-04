A fővárosi önkormányzat szerint nem volt fennakadás a hóeltakarításban

„A hóesés a közlekedésben magától értetődően okoz fennakadást, a hóeltakarításban nem volt fennakadás” – írta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a fővárosi önkormányzat. Hozzátették, a havat azért sem sikerült délutánig eltakarítani, mert az folyamatosan esett.

Fotó: Ladóczki Balázs

A havazás okozta káosz ugyanakkor már akkora volt a főváros egyes részein, hogy a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely bejelentette, vesz egy hókotrót.

A kerületben ugyanis számtalan utcából már a legutóbbi havazásnál sem tudták elszállítani a kommunális hulladékot, miután a főváros nem takarította le az utakat.

Hadházy Ákos is beszólt a polgármesternek, ő az elképesztő mennyiségű kátyú miatt kritizálta a főváros vezetését, és azt javasolta a zuglói kerületvezetésnek, végezzék el ők a főváros munkáját. Óbuda balos polgármestere is kiakadt Karácsonyékra.