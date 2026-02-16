Gulyás Gergely: Az állami szolgálatra készülők képzése stratégiai ügy Magyarország számára

– A magyar kormány úgy gondolja, hogy akik az állam szolgálatára készülnek, azoknak olyan képzés jár, amely keretében egységes képet kapnak az államigazgatásról, annak működéséről – mondta el egy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttének 15. évfordulója alkalmából megszervezett eseményen Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a Ludovikán. Fotó: Mirkó István

A tárcavezető kiemelte,

a számok beszédesek és imponálóak. Hogyha a tavalyi adatokat nézzük, 2025-ben majdnem 6400-an jelentkeztek, és több mint 2400-an nyertek felvételt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

Elárulta, az NKE-n diplomát szerző fiatalok olyan gyorsan munkát találnak, hogy gyakorlatilag ismeretlen számukra a munkanélküliség fogalma.

Amikor valaki elvégzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés is kiemelkedően jó adatokat mutat, kiemelkedően gyors

– jelentette ki a politikus. Elmondta, az elmúlt 15 év fejlesztéseinek köszönhetően megújult az egyetem infrastrukturális háttere, a történelmi épületek felújításával, az új kampusz és a kollégiumok építésével, illetve az Orczy Park felújításával.

Fontos köszönetet mondani azoknak a hallgatóknak, akik ezt az egyetemet választották, tudva azt, hogy az állami szolgálat minden szépségét és nehézségét vállalják azzal, hogy itt szereznek diplomát

– tette hozzá Gulyás Gergely.

Szabó Anett, az NKE sajtófőnöke, Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára, Füleky Zsolt politikai tanácsadó és Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója Fotó: Mirkó István

Az eseményen tartott kerekasztal beszélgetésen, Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára elmondta,

az NKE a 2010-ben indult új államépítésnek, az államszervezettel szembeni közbizalom megerősítésének emblematikus intézményeként létesült.

A kerekasztal beszélgetésen részt vett Füleky Zsolt politikai tanácsadó és Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Mint ismert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról tizenöt évvel ezelőtt, 2011. március 16-án döntött az Országgyűlés. Az Egyetem létesítése után egy hónappal az Országgyűlés elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. Ezen a napon kezdte meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.