XIII. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál

Vas megyében is, ahogy az ország, a történelmi Magyarország számos területén a disznóölés egy évszázados közösségi tevékenység, egy családi, társasági esemény.

2026. 02. 09. 22:00
Fotó: Cseh Gábor
2013-ban, amikor először került megrendezésre megyénkben, fontosnak tartottuk, hogy a Vasiak, a Vasi települések bemutatkozzanak, megmutassák a helyi közösségek hagyományait. 2025-ben már közel 7.000 ember vett részt az eseményen, mely ezáltal az eddigi legsikeresebb fesztivál évet is jelentette.

Vas megye néhány települése kifejezetten a helyi hagyományokra építve, felelevenítve vett részt az eseményen, természetesen a modern, mai kor disznóölési szokásai és elemei is megelevenedtek. Az évtizedek előrehaladtával, amikor a gyermekeink – már a falun élők is - alig találkoznak élő állattal, csak a szupermarketek hentes pultjaiból beszerezhető húst fogyasztják, fontos, hogy egy igazán eredeti inger, élmény érje őket. Részesei lehessenek egy jó hangulatú társasági eseménynek, ahol mindenki tudja a saját feladatát és kiveszi a részét a munkából, kihangsúlyozva az egészséges táplálkozást, a biztos táplálékforrás meghatározhatóságát. Az előbb felsoroltakból is látható, hogy a Kárpát – medencében honos falusi disznóölési szokásokat méltán javasolta a Földművelésügyi Minisztérium a nemzeti értékeink közé.

Egyesületünk a paraszti közösségekben kialakult, közösségi hagyományokra építő disznóölést szervez a Kárpát-medencében élő magyarok specialitásaival fűszerezve. 

Elmúlt években rendkívül színes és a hagyományokra épülő, megjelenítést biztosító szervezetek kerültek meghívásra, valamint a történelmi Magyarország településeiről is voltak vendégeink, akiket a következő fesztiválra is meg szeretnénk hívni. Így többek között Erdélyből Hunyad megye, Hargita megye, Fehér megye, Fél (Tomasov) település (Felvidék), Felvinc település (Fehér megye), Oklánd település (Hargita megye), Lozsád Martinesd, Lupény, Petrozsény települések (Hunyad megye), valamint Óbecse települése a Vajdaságból és a Muravidékről, Dunaszerdahely.

A rendezvény alkalmával hangsúlyozzuk a disznóölés gazdasági lényege, súlya mellett, a társadalmi, közösségépítő szerepét. A programban résztvevő csapatoknak, lehetőséget biztosítunk a helyi és megyei értékek bemutatására. A kulturális események igazodnak a disznóölés napszaki hagyományaihoz, egy-egy történetben megjelenítve, előadva a régi családok disznóöléshez köthető élményeit, anekdotáit.

A disznóölés hagyományát, élményét, családi és társadalmi közösségformáló hatását szeretnénk tovább adni. 

A rendezvény célja, hogy megismertessük a magyar és a Kárpát–medencéből érkező résztvevőket a tradicionális gasztronómiai szokásokkal, kulturális és népi hagyományokkal. Felhívjuk a figyelmet népszokásaink, nemzeti örökségünk megőrzésének fontosságára. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a Vasi Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny a résztvevők és látogatók számára egy erős, nemzeti összetartó kapocs legyen a jelen és a jövő generációinak életében is.

 

