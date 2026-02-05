Rendkívüli

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

kormányinfóukránkormánymagyarországorbán viktorgulyás gergelymagyar nemzet

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

A kormány döntéseiről számol be Gulyás Gergely.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 9:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kormányinfón számol be a kormány szerdai ülésén hozott döntésekről Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Ismert, a szerdai kormányülés után Orbán Viktor a videóban közölte, hogy áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt egy újabb magyar ember esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának.

 A miniszterelnök tudatta, hogy az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, és nekik természetesen minden segítséget megadnak. 

De ezentúl a kormány az ülésen úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk

– tájékoztatott a kormányfő.

A 10 órakor kezdődő  Kormányinfóról a Magyar Nemzet folyamatosan frissülő élő közvetítésben számol be.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknépszava

Bayer Zsolt: Nézegessen népszavás leninfiút!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek azok, akik legszívesebben akasztanának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.