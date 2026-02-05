Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

Kormányinfón számol be a kormány szerdai ülésén hozott döntésekről Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Ismert, a szerdai kormányülés után Orbán Viktor a videóban közölte, hogy áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt egy újabb magyar ember esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának.

A miniszterelnök tudatta, hogy az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, és nekik természetesen minden segítséget megadnak.

De ezentúl a kormány az ülésen úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk

– tájékoztatott a kormányfő.

