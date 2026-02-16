Halálos kimenetű műhibát követett el a miskolci orvos, öt év eltiltást kapott

Műhiba miatt öt évre tiltottak el foglalkozásától egy orvost – közölte a Miskolci Járásbíróság.
Azt írták, a néhai sértett 2023 júliusában vérzéses panaszokkal kereste fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházat, de az osztályra történő felvétele ellenére néhány órával később saját felelősségére hazament. Mivel panaszai továbbra is fennálltak, két nappal később a vádlott gasztroenterológiai magánrendelésére ment, ahol a szakember egy orvosilag indokolt, invazív jellegű vizsgálat elvégzését javasolta.
A törvényszék közölte,
a végrehajtott beavatkozás során komplikáció lépett fel, azonban a közreműködő orvos és a szakasszisztensek többszöri jelzése ellenére az orvos nem fejezte be, hanem tovább folytatta a vizsgálatot.
Szakmai mulasztása a sértett állapotának romlásához vezetett, így őt mentővel kórházba szállították, ahol
a műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenti az életét.
A bíróság a vádlottat
- az eltiltás mellett
- foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy év,
- végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre
- és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte.
Enyhítő körülményként értékelte a terhelt büntetlen előéletét és idős korát, míg súlyosító körülményként a többszörös foglalkozási szabályszegést.
Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, így az nem jogerős.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
