Halálos kimenetű műhibát követett el a miskolci orvos, öt év eltiltást kapott

Műhiba miatt öt évre tiltottak el foglalkozásától egy orvost – közölte a Miskolci Járásbíróság.

Végzetes hibát követett el az orvos Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Azt írták, a néhai sértett 2023 júliusában vérzéses panaszokkal kereste fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházat, de az osztályra történő felvétele ellenére néhány órával később saját felelősségére hazament. Mivel panaszai továbbra is fennálltak, két nappal később a vádlott gasztroenterológiai magánrendelésére ment, ahol a szakember egy orvosilag indokolt, invazív jellegű vizsgálat elvégzését javasolta.

A törvényszék közölte,

a végrehajtott beavatkozás során komplikáció lépett fel, azonban a közreműködő orvos és a szakasszisztensek többszöri jelzése ellenére az orvos nem fejezte be, hanem tovább folytatta a vizsgálatot.

Szakmai mulasztása a sértett állapotának romlásához vezetett, így őt mentővel kórházba szállították, ahol

a műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenti az életét.

A bíróság a vádlottat

az eltiltás mellett

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy év,

végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre

és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte.

Enyhítő körülményként értékelte a terhelt büntetlen előéletét és idős korát, míg súlyosító körülményként a többszörös foglalkozási szabályszegést.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, így az nem jogerős.

