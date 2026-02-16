Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

vádlottmiskolci törvényszékborsod - abaúj - zemplén vármegyei központi kórházorvos

Halálos kimenetű műhibát követett el a miskolci orvos, öt év eltiltást kapott

Az orvos a beavatkozás során olyan műhibát követett el, ami a beteg életébe került. Az orvost a Miskolci Járásbíróság öt évre eltiltotta foglalkozásától – közölte a Miskolci Törvényszék.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 16. 15:44
Fotó: AnnaStills Forrás: Shutterstock
Műhiba miatt öt évre tiltottak el foglalkozásától egy orvost – közölte a Miskolci Járásbíróság

Doctor and patient are discussing consultation about symptom problem. Doctor explained the patient's condition and how to care for the patient in detail.
Végzetes hibát követett el az orvos Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Azt írták, a néhai sértett 2023 júliusában vérzéses panaszokkal kereste fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházat, de az osztályra történő felvétele ellenére néhány órával később saját felelősségére hazament. Mivel panaszai továbbra is fennálltak, két nappal később a vádlott gasztroenterológiai magánrendelésére ment, ahol a szakember egy orvosilag indokolt, invazív jellegű vizsgálat elvégzését javasolta.

A törvényszék közölte, 

a végrehajtott beavatkozás során komplikáció lépett fel, azonban a közreműködő orvos és a szakasszisztensek többszöri jelzése ellenére az orvos nem fejezte be, hanem tovább folytatta a vizsgálatot. 

Szakmai mulasztása a sértett állapotának romlásához vezetett, így őt mentővel kórházba szállították, ahol 

a műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenti az életét.

A bíróság a vádlottat

  • az eltiltás mellett 
  • foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy év, 
  • végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre 
  • és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte. 

Enyhítő körülményként értékelte a terhelt büntetlen előéletét és idős korát, míg súlyosító körülményként a többszörös foglalkozási szabályszegést.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, így az nem jogerős.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


