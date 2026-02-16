Gigaharcsa akadt a horogra Tiszakécskén

A tiszakécskei holtág ismét megmutatta, milyen kincseket rejt – számolt be a nem mindennapi fogásról a Baon.hu.

A horgászok szerencséje egy tiszakécskei férfihoz szegődött. A pegetőhorgász délelőtt még egy szép, közel négykilós süllővel fotózkodott, délután pedig már egy kapitális méretű, közel kétméteres, 60 kilogrammos monstrumharcsát terelt partra.

Horváth Józsinak jó napja volt

– ezzel a címmel osztott meg rövid bejegyzést és fotókat is a nem mindennapi fogásról a tiszakécskei Tisza-holtágak halgazdálkodási jogát gyakorló Király és Társai Kft.

