Számít a szigetelés – jócskán megdobhatja az önerőt, ha korszerűtlen ingatlant szemelt ki

Új korszak kezdődik a lakáshitelezésben: február 16-tól már nemcsak a településtípus, hanem az energetikai besorolás is meghatározza, mekkora önerővel lehet ingatlant vásárolni az OTP Banknál. Az energetikai besorolás így közvetlenül befolyásolja, hogy elegendő-e a 10 százalékos önerő, vagy akár 30–40 százalékos saját forrást kell előteremteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 9:09
Fotó: Székelyhidi Balázs Forrás: Székelyhidi Balázs
Február 16-tól a finanszírozási arány – vagyis a hitel és az ingatlan értékének aránya – már nemcsak a település típusától, hanem a vásárolt ingatlan energetikai besorolásától is függ az OTP Banknál életbe lépő szabályok szerint – áll a Money.hu legfrissebb elemzésében.

energetikai besorolás
Az energetikai besorolás tovább szélesítheti az árkülönbséget a korszerű és a felújítandó ingatlanok között
Fotó: Vémi Zoltán

Az új szabályozás értelmében míg a fővárosban és a kiemelt városokban továbbra is elég lehet a 10 százalék önerő, a korszerűtlenebb vidéki házaknál a vételár jóval nagyobb, akár 30-40 százalékát is zsebből kell kifizetniük a vevőknek. A piacvezető pénzintézet döntése könnyen láncreakciót indíthat el. 

Szakértők szerint a szektor többi szereplője is hasonló irányba mozdulhat, ami tovább szélesítheti az árkülönbséget a korszerű és a felújítandó ingatlanok között, különösen a kisebb településeken.

A Money.hu azt írja, az elmúlt hónapok lakáspiaci élénkülése során látványosan nőtt a minimális, akár 10 százalékos önerővel igényelt hitelek aránya. Az élénk kereslet miatt a gyengébb állapotú ingatlanok is könnyebben találtak vevőre. Erre reagálva vezeti be az OTP azt a gyakorlatot, amelyben az energetikai tanúsítvány konkrétan meghatározza a szükséges önerő mértékét.

„Az OTP lépése könnyen precedenst teremthet: a bankszektor egészében érzékelhető az óvatosság, és várhatóan más pénzintézetek is átveszik a piacvezető gyakorlatát” – hangsúlyozta Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője. A szakember szerint a vevőknek már az adásvételi szerződés előtt tisztázniuk kell a kiszemelt ingatlan energetikai besorolását, mert a hiteles tanúsítvány dönti el, mekkora hitelhez juthatnak.

Az energetikai besorolás felértékeli a korszerű ingatlanokat

Az új rendszer lényege, hogy a bank kedvezőbb finanszírozási arányt – vagyis alacsonyabb önerőt – biztosít a jobb energetikai besorolású ingatlanok esetében. Budapesten és a nagyvárosokban az arra jogosult ügyfelek továbbra is élhetnek a 10 százalékos önerő lehetőségével, mivel ezekben a térségekben az ingatlanok piacképessége mérsékli a kockázatot.

A legnagyobb változás a vidéki, régebbi építésű házak piacán jöhet. A D vagy annál rosszabb energetikai kategóriába tartozó ingatlanoknál a bank akár 30–40 százalékos önerőt is előírhat, ami jelentős többletforrást követel a vásárlóktól.

Településtípustól függően négyzetméterenként 319–341 ezer forintos különbség is lehet a felújított és a közepes állapotú lakások között, ami egy 50 négyzetméteres ingatlannál átlagosan 10–15 millió forintos eltérést jelent

– mutatott rá Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az új szabályozás akár paradox helyzetet is teremthet: előfordulhat, hogy egy korszerűtlen ingatlanhoz szükséges magas önerő összege már elegendő lenne egy jó energetikai besorolású lakás 10 százalékos önrészére. Ugyanakkor a modernebb ingatlanok magasabb ára nagyobb hitelösszeget és magasabb havi törlesztést jelenthet. A finanszírozási feltételek szigorítása mégis a minőségi lakások felé terelheti a keresletet, különösen azoknál a vevőknél, akik jövedelmük alapján elbírják a nagyobb törlesztőrészletet.

