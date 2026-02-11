Most jöhet a hideg zuhany a fix 3 százalékos lakáshitelnél?

Több bank is változtathat február közepéől az Otthon start hitel igénylési feltételein – az egyes pénzintézetek mostantól előírhatják, mely településeken vehető igénybe a kedvező, 10 százalékos önerőt az igénylők. A Haon Balogh Lászlót, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezte a jelenségről. A szakember felvázolta, ez nemcsak az Otthon start sajátossága, hanem minden olyan hitelre vonatkozik, amely esetében a tízszázalékos önerő szerepet játszhat.

A pénzintézetek megszabhatják, mely településeken vehető igénybe a kedvező mértékű, tízszázalékos önrész. Fotó: Shutterstock

Az MNB már korábban lehetővé tette a bankoknak, hogy tízszázalékos önrésszel adjanak hitelt a fiatal első lakást vásárlóknak. Ez azt jelenti, hogy az a negyven évnél fiatalabb lakásvásárló, aki jó energetikai besorolású ingatlant vásárol, és nincs a nevén olyan ingatlan, amelyben ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezik, jogosult erre a kedvezményre. Ez meglehetősen szűk kört érint, hiszen maga az energetikai besorolás kitétele jóformán a háromnegyedét kiszórja a potenciális hitelfelvevőknek. Az OTP volt az első olyan bank, amely bejelentette, hogy hozzányúl a tízszázalékos önerőhöz.

Meglévő lakás miatt is bukhatjuk a tízszázalékos önerőt

A tulajdoni hányaddal kapcsolatban lényegi eltérés látható a szabályozások között. Míg az MNB definíciója 5ötven százalékot el nem érő tulajdoni hányadot említ, addig a kormányzati előírás az Otthon startra vonatkozóan ötven százalékot meg nem haladót.

Az utóbbi esetében lehetséges a feles tulajdoni hányad, ezért vehetik fel az Otthon start hitelt olyanok is, akik házastársukkal közösen birtokolnak egy saját lakást fele-fele arányban.

Azonban az ennél szigorúbb MNB szabályozás miatt ők sem tudnak tízszázalékos önrésszel lakáshitelt igényelni.

Településenként változhat az Otthon starthoz szükséges önerő

Könnyen elképzelhető, hogy az eddig tapasztalt őrületes drágulás nemcsak lelassul, hanem egyes helyeken stagnálni kezd. Mivel lakáshitelt általában tíz-húsz évre vesznek fel az emberek, ez a bankoknak kockázatot jelent az előre nem megjósolható események miatt.

Az, hogy egy településsel kapcsolatban mekkora kockázattal számol az adott bank, a belső szabályzatok alapján dől el.

Azok az első lakásvásárlók tehát, akik kiszemelték álmaik otthonát, és tízszázalékos önerővel kalkulálnak, mindenképpen tájékozódjanak a választott bank ügyintézőjénél, hogy az adott településen igénybe vehető-e a kedvezményes saját forrás.