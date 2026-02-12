hungaromet zrtidőjáráshőmérséklettavaszmeleg

Megjött a tavasz, 17 foknál is melegebb volt délután

Az év eddigi legenyhébb napját hozta a csütörtök. Idén először emelkedett 17 fok fölé a hőmérséklet Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 16:27
Pussy willow catkins on tree branch, blooming verba in early spring forest on blurred background. Palm Sunday symbol in sunny day 2599295069 Illusztráció Shutterstock Oleg Elkov
Az év eddigi legenyhébb napja a csütörtöki, idén először emelkedett a hőmérséklet 17 fok fölé – írta a HungaroMet a közösségi oldalán.

A délies széllel érzékelhetően enyhébb levegő áramlott a Kárpát-medencébe.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Tolna vármegyei

Simontornyán 17,6 fokot mértek csütörtök délután.

A leghidegebb a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Jósvafőn volt, 5,7 fok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

