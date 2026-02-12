Megjött a tavasz, 17 foknál is melegebb volt délután

Az év eddigi legenyhébb napja a csütörtöki, idén először emelkedett a hőmérséklet 17 fok fölé – írta a HungaroMet a közösségi oldalán.

A délies széllel érzékelhetően enyhébb levegő áramlott a Kárpát-medencébe.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Tolna vármegyei

Simontornyán 17,6 fokot mértek csütörtök délután.

A leghidegebb a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Jósvafőn volt, 5,7 fok.