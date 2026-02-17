bíróságbíróság ítéletmásodfokú ítélet

Tovább marad a hűvösön az időseket fosztogató pár

A Fővárosi Törvényszék jogerősen megemelte egy időseket megkárosító páros tagjainak büntetését. Az elkövetők a II. kerületben az utcán megismert idősek bizalmába férkőztek, és bejutottak a lakásukba.

2026. 02. 17.
A Fővárosi Törvényszék a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség súlyosítás iránti fellebbezését alaposnak tartva jogerősen hét év hat hónap, illetve hat év végrehajtandó börtönre emelte egy időseket megkárosító páros tagjainak büntetését – közölte a Fővárosi Főügyészség.

A férfi és a nő módszere minden esetben ugyanaz volt: 2023 januárja és márciusa között a II. kerületben az utcán megismert idősek bizalmába férkőztek, így bejutottak a sértettek lakásába, majd amíg

a 41 éves nő elterelte az áldozatok figyelmét, a 26 éves férfi – alkalmanként magát nőnek álcázva – a lakásokból értéktárgyakat vitt el.

A bíróság a férfit első fokon öt sértett sérelmére elkövetett kifosztás miatt mint tettest négy év hat hónapra, a nőt mint bűnsegédet négy év börtönre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek.

A másodfokú eljárásban a Fővárosi Főügyészség fenntartotta az ügyészi fellebbezést, a Fővárosi Törvényszék pedig az ítéletet lényegesen súlyosította. A törvényszék az ítéletet megváltoztatta oly módon, hogy az elkövetők együttműködését bűnszövetségnek minősítette, és a büntetésük emelése mellett magasabb összegű vagyonelkobzásokat rendelt el.

A férfi különös visszaesőként, hasonló bűncselekmények miatt ellene folyamatban lévő büntetőeljárás alatt,

nyomkövetőt viselve követte el a terhére rótt bűncselekményeket.

A nő az elkövetéskor a vele szemben csalás miatt kiszabott két év felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt állt, amely büntetését most szintén le kell majd töltenie.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

