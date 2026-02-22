Karácsony Gergelyék Ukrajna mellé álltak Magyarország helyett

„Karácsony hozta a formáját, miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban, a főpolgármester az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt” – reagált Szentkirályi Alexandra, miután Karácsony Gergely az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen arról beszélt, „Magyarország nem egyenlő a kormányával, amely a gonosz hűbérese lett.” A főpolgármester szerint a kormány politikája a „történelem szemétdombján végzi” és reméli, hogy nem rántja magával az egész országot.

Karácsony Gergely a magyarok helyett az ukránokat választotta (Forrás: Facebook)

Karácsony Gergely már megint nem a magyarokkal, budapestiekkel foglalkozik

„Megnézném mi lenne vele és az országgal, ha 2022-ben nem a Fidesz nyert volna. Minden fegyverünk Ukrajnában lenne a pénzükkel együtt már, gázt és olajat rég nem kapnánk, a rezsicsökkentés csak halvány emlék lenne, és ha nincs a háborúellenes kormány, valószínűleg már rég nyakig benne lennénk a háborúban” – hívta fel a figyelmet a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Főpolgármester úr! Csak egyszer, csak egyszer gondolná végig amit beszél. Csak egyszer, csak egyszer foglalkozna végre a magyarokkal és az ön városában élő budapestiekkel.

– üzent Karácsony Gergelynek a politikus, majd megjegyezte, ilyen egy kisstílű, gyenge, külföldi érdekeknek megfelelési kényszeres megélhetési politikus.

„Az áprilisi győzelmünk után ideje lesz véget vetni a Karácsony-ámokfutásnak a nemzet fővárosában” – fűzte hozzá Szentkirályi Alexandra.