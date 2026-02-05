Lebuktatta Kapitány Istvánt és Tárkányi Zsoltot a kormánypárti képviselő – kiderült, mire készülnek a tiszások + videó

„Ma reggel Kapitány Istvánnal és a Tisza debreceni jelöltjével, Tárkányi Zsolttal vonatoztam. Érdekes dolgokról beszélgettek…” – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Kristóf a Facebookon.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén, a Városháza dísztermében 2025. december 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hallotta, amint Tárkányi Zsolt beismeri, hogy átverik az embereket. Majd idézte a Tisza Párt képviselőjelöltjét, aki azt mondta:

Ez jó, hogy vonattal vagyunk, ezt kajálják az emberek, ezért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, amúgy f…sznak van kedve.

A kormánypárti politikus rámutatott, sokan közlekednek rendszeresen vonattal – ő is –, és nekik van kedvünk ehhez. Majd örömét fejezte ki, hogy a MÁV fejlődik és színvonalas az intercity-közlekedés.

Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta, ennél sokkal érdekesebb volt Kapitány István gondolatmenete, ahogy azt ecsetelte, milyen korrupciós hálókat akarnak kiépíteni, hogyha ők kerülnek hatalomra. A képviselő szerint a Tisza Párt gazdasági szakértője azt mondta,

a nagyberuházásoknál ki kell előre alakítani egy KKV-kört, amikkel majd szerződni fognak.

– Ezek ők, amikor azt gondolják, hogy nem figyel senki, a véletlenek ilyenek, és lebuktatják lépésről lépésre saját magukat – mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf. „Ne hagyd, hogy átverjenek. Április 12-én te is szavazz a Fideszre” – tette hozzá.

Borítókép: Kapitány István és Tárkány Zsolt csütörtökön egy intercity kocsiból posztolt (Forrás: Facebook/Kapitány István)