gulyás gergely kristóftisza pártkapitány istván

Lebuktatta Kapitány Istvánt és Tárkányi Zsoltot a kormánypárti képviselő – kiderült, mire készülnek a tiszások + videó

Gulyás Gergely Kristóf egy vonaton utazott a két tiszás politikussal, akik érdekes dolgokról beszélgettek út közben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 14:21
Forrás: Kapitány István/Facebook
„Ma reggel Kapitány Istvánnal és a Tisza debreceni jelöltjével, Tárkányi Zsolttal vonatoztam. Érdekes dolgokról beszélgettek…” – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Kristóf a Facebookon.

Budapest, 2025. december 17. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén, a Városháza dísztermében 2025. december 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hallotta, amint Tárkányi Zsolt beismeri, hogy átverik az embereket. Majd idézte a Tisza Párt képviselőjelöltjét, aki azt mondta:

Ez jó, hogy vonattal vagyunk, ezt kajálják az emberek, ezért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, amúgy f…sznak van kedve.

A kormánypárti politikus rámutatott, sokan közlekednek rendszeresen vonattal – ő is –, és nekik van kedvünk ehhez. Majd örömét fejezte ki, hogy a MÁV fejlődik és színvonalas az intercity-közlekedés.

Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta, ennél sokkal érdekesebb volt Kapitány István gondolatmenete, ahogy azt ecsetelte, milyen korrupciós hálókat akarnak kiépíteni, hogyha ők kerülnek hatalomra. A képviselő szerint a Tisza Párt gazdasági szakértője azt mondta,

a nagyberuházásoknál ki kell előre alakítani egy KKV-kört, amikkel majd szerződni fognak.

– Ezek ők, amikor azt gondolják, hogy nem figyel senki, a véletlenek ilyenek, és lebuktatják lépésről lépésre saját magukat – mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf. „Ne hagyd, hogy átverjenek. Április 12-én te is szavazz a Fideszre” – tette hozzá.

Borítókép: Kapitány István és Tárkány Zsolt csütörtökön egy intercity kocsiból posztolt (Forrás: Facebook/Kapitány István)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

