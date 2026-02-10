tisza pártmagyar péterhajdú - bihar vármegyecsák lászlónyugdíj

Magyar Péter hajdúsági jelöltje szerint nem segít a nyugdíjasokon az egy és egynegyed havi pluszjuttatás

A Tisza Párt egyik Hajdú-Bihar vármegyei képviselőjelöltje arról értekezett, hogy semmit nem ér a 13. és a 14. havi nyugdíj első negyede. Csák László szerint kampányszlogenek helyett az embereknek egymás felé kell fordulniuk. Talán nem véletlen elszólás ez, hiszen a Tisza ősszel kiszivárgott, de Magyar Péterék által tagadott valódi tervei között szerepel a nyugdíjasok pluszjuttatásának eltörlése.

2026. 02. 10. 11:30
Sajátosan értelmezi a Tisza Párt hajdúsági képviselőjelöltje a 13. és a 14. havi nyugdíj jelentőségét. Csák László Hajdú-Bihar vármegye 3. számú választókerületében indul a parlamenti mandátumért április 12-én, hétfőn pedig arról tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán, hogy nyolc Tisza-önkéntes segítségével darabolták fel azt a 27 köbméter tűzifát, amit a Legyél a változás Egyesület felajánlásából 12 rászoruló családnak osztanak szét. 

Csák szerint egyedülálló szülőket, hátrányos helyzetben élőket és olyan nyugdíjasokat támogatnak, akiknek „választaniuk kell minden hónapban, hogy gyógyszert vagy tűzifát vegyenek”. Ezt követően arról értekezett, hogy ezeken az embereken nem segít az szja-mentesség, a 3 százalékos lakáshitel, illetve a 13. és 14. havi nyugdíj első negyede sem. A Tisza képviselőjelöltje inkább azt javasolja, hogy az emberek „egymás felé forduljanak” és nem kampányszlogenekben, hanem cselekvésben gondolkodjanak.

Magyar Péter indulója tehát az egy teljes és az egy negyed havi pluszjuttatást pusztán kampányszlogennek tekinti. Ráadásul akkor mondja ezt, amikor napokon belül minden nyugdíjasnak megérkezik a számlájára vagy a postás által kézbesítve ez a nem csekély összeg.

Az olykor önmaguknak is ellentmondó valóságtagadási kísérlet nem ritka a Tiszánál, maga a pártelnök is alkalmazta már ezt a megmosolyogtató retorikai eszközt. Emlékezetes, hogy Magyar Péter egy alkalommal humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, majd máskor azt bizonygatta, hogy a Tisza-kormány megtartja, sőt, kibővíti a kedvezményrendszert. A valóságban azonban a párt európai parlamenti képviselői és a szakértői folyamatosan a rezsicsökkentést támadják, a megszüntetését szorgalmazzák.

A 13. és 14. havi nyugdíjról hasonlóan vélekednek a Tisza környékén felbukkanó közgazdászok és bankárok, akik eltörölnék a pluszjuttatásokat.

Ezek fényében nehéz komolyan venni bármilyen ígéretet, ami a Tisza politikusaitól elhangzik.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

