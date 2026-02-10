Magyar Péterék az IMF visszatérését készítik elő

– Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutalapot! Ezt mondják el a Tisza meghatározó szakértői, Kéri László és Petschnig Mária Zita. Róluk mondta Csercsa Balázs, hogy valóban a Tiszának dolgoznak. Persze ezt tudtuk, hiszen Kéri és Petschnig is elmondta – írta Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik ott diktál. A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás.
– Az IMF eltörölné a fiatalok adómentességét, a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességét, a 13. és 14. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is.
Ezt bevallja Petschnig Mária Zita is a saját szavaival
– hangsúlyozta Menczer Tamás, aki a baloldali közgazdász szavait meg is mutatta követőinek, amelyben Petschnig Mária Zita arról értekezik, hogy a kormány költéseit felügyelné a valutaalap.
– Magyarul nem adhatod a pénzt a családoknak.
Az IMF eltörölné a bankadót, a multik és a nagy energiacégek adóját. Ha jön az IMF, a pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek.
Orbán Viktor ezért zavarta el őket. Magyar Péter visszahozná. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
Az, hogy a külső befolyás növekedését szolgálja Magyar Péter minden lépése, terve, nem újdonság. Ismert, hogy a Tisza Párt elnöke már korábban elmondta a Magyarországnak járó uniós források kapcsán. Úgy fogalmazott:
Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!