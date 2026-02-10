Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Magyar PéterMenczer TamásIMF

Magyar Péterék az IMF visszatérését készítik elő

Az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik ott diktál. Magyar Péterék pedig ezeket az időket hoznák vissza.

2026. 02. 10. 8:37
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutalapot! Ezt mondják el a Tisza meghatározó szakértői, Kéri László és Petschnig Mária Zita. Róluk mondta Csercsa Balázs, hogy valóban a Tiszának dolgoznak. Persze ezt tudtuk, hiszen Kéri és Petschnig is elmondta – írta Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik ott diktál. A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás.

Pilisszentiván, 2026. január 21. Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a Gentherm Hungary Kft. kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén Pilisszentivánon, a cég telephelyén 2026. január 21-én. Az amerikai autóipari beszállító 6,3 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 940 millió forint támogatást nyújt, így járulva hozzá ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma 130 főre nőjön. MTI/Kocsis Zoltán
Menczer Tamás Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

– Az IMF eltörölné a fiatalok adómentességét, a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességét, a 13. és 14. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is. 

Ezt bevallja Petschnig Mária Zita is a saját szavaival 

– hangsúlyozta Menczer Tamás, aki a baloldali közgazdász szavait meg is mutatta követőinek, amelyben Petschnig Mária Zita arról értekezik, hogy a kormány költéseit felügyelné a valutaalap. 

Petschnig Mária Zita YT
Petschnig Mária Zita Fotó: képernyőkép

–  Magyarul nem adhatod a pénzt a családoknak.

 Az IMF eltörölné a bankadót, a multik és a nagy energiacégek adóját. Ha jön az IMF, a pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek. 

Orbán Viktor ezért zavarta el őket. Magyar Péter visszahozná. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Az, hogy a külső befolyás növekedését szolgálja Magyar Péter minden lépése, terve, nem újdonság. Ismert, hogy a Tisza Párt elnöke már korábban elmondta a Magyarországnak járó uniós források kapcsán. Úgy fogalmazott

Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat”.


 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

