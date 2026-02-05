„Az IMF támogatja a közös uniós adósságállomány bővítését”

Friss Róbert, Népszava: „Arra a kérdésre, hogy Európának fontolóra kellene-e vennie az amerikai agresszióra adott válaszként az amerikai államkötvények eladását, az IMF vezetője óvatosságra intett, támogatja ugyanakkor a közös uniós adósságállomány bővítését. Németország és Hollandia továbbra is gyanakvással tekintenek az újabb közös eladósodásra.”