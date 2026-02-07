Rendkívüli

Orbán Viktor: Soha többé háborút! – kövesse nálunk élőben a szombathelyi DPK-nagygyűlést

Mandiner Mesterterv: Választási versenyfutás – közvélemény vagy szemfényvesztés?

A Mesterterv legújabb adásában górcső alá vettük, hogy miként fest jelenleg a választási versenyfutás a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között. A műsorban Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozták el a legfrissebb eredményeket.

2026. 02. 07. 11:43
A Tisza Párt eddigi performansza több helyen is kérdéseket vet fel: a kommunikációs malőrök és a sorozatos botrányok mellett már a globalista nagytőke lobbistái is megjelentek a párt körül, mindezek együttállása pedig komolyan megtépázhatja a párt támogatottságát a hajrá előtt nem sokkal. A Fidesz–KDNP köszöni szépen, jól van, továbbra is ők mondhatják magukénak a stabilabb támogatottságot, ezt pedig a különböző kimutatások is tükrözik. 

Egy biztos: a választás kimenetele április kérdéses marad, a mozgósításon pedig sok múlik majd, ebből a szempontból viszont az egyik párt látványosan jobban áll. 

Apropó, ha már kimutatások. Az adás mélyen érintette a közvélemény-kutatások módszertani aspektusait is, különösen azokat a mintaválasztási és súlyozási kérdéseket, amelyek befolyásolhatják a mérési eredményeket és azok politikai értelmezését. Ez nem véletlenül slágertéma 2026-ban is: a közvélemény-kutató cégek nem csupán számokat közölnek, hanem narratívákat is formálnak a választási verseny körül – de akkor mi az igazság, és mi a szemfényvesztés? Adásunkból kiderül. 

