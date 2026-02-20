Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

pécsi tudományegyetemhumán reprodukciós nemzeti laboratóriumkutatás

Áttörést hozhatnak a pécsi kutatások a meddőség kezelésében

A kutatók megtették a kezdeti lépéseket a méhátültetés irányába is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 18:14
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Biztató kutatások zajlanak a meddőség háttere, a mesterséges megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelésének terén a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) működő Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumban – közölte az egyetem.

Pécs, 2020. szeptember 25. Kovács L. Gábor akadémikus, szakmai vezető beszél a Pécsi Tudományegyetem humán reprodukciós nemzeti laboratóriuma és a virológiai nemzeti laboratórium megnyitása alkalmából tartott rendezvényen a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában 2020. szeptember 25-én. Tizenhét Nemzeti Laboratórium és egy kutatólaboratórium kialakítását, működésének megkezdését támogatja a kormány, idén 14 milliárd, a következő években összesen mintegy 90 milliárd forinttal. Az elsőként megnyíló két pécsi laboratórium egyike Jakab Ferenc professzor szakmai vezetésével virológiai területen tevékenykedik. MTI/Sóki Tamás
Kovács L. Gábor akadémikus, a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A 2020 óta működő labor eredményeit összegző sajtóközleményben azt írták: a lombikbébiprogram ugyan elérhetővé vált a meddőséggel küzdő párok számára, azonban a rutinszerűen alkalmazott eljárások a meddő párok legfeljebb 30 százalékánál eredményeznek gyermekáldást, ezért a világ számos kutatólaboratóriumában foglalkoznak a megtermékenyítéshez vezető új, innovatív utak felderítésével.

A humán reprodukció zavarainak diagnosztikája és gyógyítása terén világszerte jelentős a fejlődés, a pécsi szakemberek célja a laboratóriumban kidolgozott innovatív módszerek bemutatása

– közölték, hozzátéve, hogy ezzel összefüggésben a PTE több mint 110 munkatársának sokéves munkája 29 szabadalmi bejegyzést, 34 új PhD-programot, számos hazai és nemzetközi tudományos dolgozatot, kollaborációt eredményezett.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az embriók védelme a direkt fénytől kulcsszerepet játszik azok fejlődésében.

A kutatási tevékenységére 2022-ben 2,2 milliárd forint pályázati támogatásban részesült laboratórium új berendezést szabadalmaztatott az élő embrionális sejtek fotonemissziójának mérésére.

Az embrió életképességének hagyományos morfológiai értékelése nem képes megragadni az embrió genetikai és molekuláris állapotát, ez vezetett az új, úgynevezett nem invazív diagnosztikai megközelítések fejlődéséhez, és az emberi szervezet egy korábban kevéssé ismert szervrendszere, a méhmikrobiom is a tudományos érdeklődés középpontjába került – jegyezték meg.

A közleményben kitértek arra, hogy

a pécsi kutatók kezdeti lépéseket tettek a méhátültetés megteremtésére Magyarországon,

és mivel a meddő esetek felében igazolható a férfi nemzőképességének zavara, olyan módszereket fejlesztettek, amelyek segítenek kiválasztani a spermiumok közül a legjobb megtermékenyítő képességűeket.

Ezen felül a szakemberek vizsgálják az autoimmun betegek terhességével összefüggő immunológiai tényezőket, a mesterséges megtermékenyítés hosszú távú hatásait a megszületett gyermekre, illetve a meddőséggel kapcsolatos, a társadalomra nehezedő gazdasági terhet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu