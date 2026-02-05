Menczer Tamás: Egy kicsit hiányzik Szél Bernadett + videó

„Bujdosó Andreáról Szél Bernadett jut az eszembe. Egyformák” – indította a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója meg is magyarázta, miben áll a volt és a jelenlegi kihívója közti hasonlóság.

„Ukrajna, Brüsszel, az energiacégek, a bankok és a multik kiszolgálása fontos számukra, a magyar érdek nem”

– sorolta a politikus, aki a különbségekre is rámutatott.

Mint írta, Szél Bernadett „nyilvánvalóan sokkal jobban ismerte a választókörzetet, mint Bujdosó Andrea”, és – tette hozzá ironikusan –, „a vita elől sem menekült volna, pláne, ha erre a Partizánban kerülne sor.”

„Kicsit hiányzik Szél Bernadett… Bernadett, hol van?” – fűzte hozzá humorosan.

A bejegyzés végén Menczer Tamás meghívta a tiszás kihívóját, az esti nyílt fórumára Budakalészra. ahol, mint jelezte, egy 210 millió forintos fejlesztést jelent be.

Borítókép: Bujdosó Andrea és Szél Bernadett (Foó: Menczer Tamás Facebook-oldala)