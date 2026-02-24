Mintegy 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók

Két ütemben, összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak kézhez a honvédelemben szolgálók és a sport feladatokat ellátó állomány tagjai – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Elmondta, hogy az évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatás első időszakában, január 20-ig beérkezett kérelmek alapján több mint 6,5 milliárd forint kifizetése történik meg február 24-ig. A meghosszabbított határidőig, február 15-ig beérkezett további kérelmek alapján további közel egymilliárd forintot fizetnek ki legkésőbb március 30-ig.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forint, vissza nem térítendő otthontámogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének. Ezzel az intézkedéssel a kormány kifejezetten a köz szolgálatában állók széles körét segíti az otthonteremtésben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

a támogatás elérhető a honvédelmi szervezetek hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a kormánytisztviselők, a honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók, valamint a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős feladat- és hatáskörében működő költségvetési szervek alkalmazottai számára.

Az otthontámogatás igényelhető lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, zártvégű pénzügyi lízing, lakáscélú munkáltatói kölcsön, továbbá lakástakarék-pénztári lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön esetén is.