Mintegy 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók

A kormány januártól évi egymillió forint, vissza nem térítendő otthontámogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók körének, ami, mivel házaspárok esetén mindkét félnek jár, kétmillió forint is lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Honvédelmi Minisztérium2026. 02. 24. 8:04
Két ütemben, összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak kézhez a honvédelemben szolgálók és a sport feladatokat ellátó állomány tagjai – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szolnok, 2025. július 15. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség (MH) közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottájának bemutatóján az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán 2025. július 15-én. Megérkezett az utolsó két Airbus H225M típusú helikopter és ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája. MTI/Hegedüs Róbert
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Elmondta, hogy az évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatás első időszakában, január 20-ig beérkezett kérelmek alapján több mint 6,5 milliárd forint kifizetése történik meg február 24-ig. A meghosszabbított határidőig, február 15-ig beérkezett további kérelmek alapján további közel egymilliárd forintot fizetnek ki legkésőbb március 30-ig.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forint, vissza nem térítendő otthontámogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének. Ezzel az intézkedéssel a kormány kifejezetten a köz szolgálatában állók széles körét segíti az otthonteremtésben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: 

a támogatás elérhető a honvédelmi szervezetek hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a kormánytisztviselők, a honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók, valamint a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős feladat- és hatáskörében működő költségvetési szervek alkalmazottai számára.

Az otthontámogatás igényelhető lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, zártvégű pénzügyi lízing, lakáscélú munkáltatói kölcsön, továbbá lakástakarék-pénztári lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön esetén is. 

Borítókép: Résztvevők a regionális különleges műveleti képesség NATO-értékelésének ismertetésén a Magyar Honvédség Ittebei Kiss József hadnagy helikopterbázisán Szolnokon 2025. október 28-án (Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/HM)


idezojelekprogram

