A biztosítóknak semmi sem drága - körkép a friss lakásbiztosítás ajánlatokról

Számos kedvezménnyel és bővülő szolgáltatásokkal készülnek a biztosítók az idei lakásbiztosítási kampányra. Március elején már harmadik alkalommal mondhatják fel az ügyfelek a meglévő szerződésüket az évfordulótól függetlenül, és köthetnek új lakásbiztosítás szerződést. Éles a verseny a szolgáltatók között, érdemes alaposan körülnézni, mert most jól járhatnak az ügyfelek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 7:44
A lakásbiztosítás a vagyonunkat óvja. Forrás: Shutterstock
Díjkedvezménnyel, ingyenes asszisztenciával és extra szolgáltatásokkal is készülnek idén a biztosítók, hogy meggyőzzék az ügyfeleket arról, hogy érdemes lakásbiztosítást váltani, vagy ha még nincs biztosításuk, akkor megéri csomagot választani és megkötni. A biztosítók a Bank360 pénzügyi szakportálnak nyilatkoztak arról, hogy mivel készülnek a március elején induló lakásbiztosítási kampányra.

lakásbiztosítás, 20251002 BudapestEladó, kiadó lakás.fotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
A lakásbiztosítás idővel elavul, érdemes felülvizsgálni és újrakötni/Fotó: Ladóczki Balázs

Mit kínálnak a cégek? 


Az Alfa Biztosító több kedvezménnyel is készül a kampányra. A már meglévő alfás szerződéssel rendelkező ügyfeleknek ingyenes „home-assistance” szolgáltatást nyújtanak a következő egy évre. Ezzel a szolgáltatással olyan hirtelen fellépő, vészhelyzeti károk esetén nyújtanak szakiparosokon keresztül segítséget, mint például egy elektromos zárlat a házban, vagy csőtörés, dugulás, zárba beletört kulcs. A leendő Alfa ügyfeleknek a kampány időszakában, illetve azt követően (2,5 hónapig), 10 százalékkal kedvezőbb díjon kínálják a biztosítást, az érvényben lévő, várhatóan június 30-ig tartó árstop díjaihoz viszonyítva is.

Az Alfa a díjkedvezmény mellett még egy ingyenes, szabadon választott szolgáltatást is nyújt. Az opciók között megtalálható

  •  készpénzbiztosítás,
  • kiterjesztett garancia 
  • és mobileszköz biztosítás, lakásdoktor szolgáltatás, besurranás elleni biztosítás, napkollektorok és napelemek biztosítása, állati kártevők okozta károk és kerti veszélytelenítés. A választott szolgáltatás a szerződés lezárásáig díjmentes marad.

Kedvezmények a laksábiztosítás átkötéséért

A Generali Biztosító kedvezményei között van, ami már most is elérhető. A Házőrző lakásbiztosítás alapdíja 2026. január 24. és 2026. május 15. között akár 48 százalékkal is olcsóbb lehet néhány feltétel teljesítése esetén. Emellett a választott csomagtól függően 1-4 havi díjkedvezményt is ajándékba adnak az első évben, ha valaki új lakásbiztosítást köt e-kommunikáció választásával.

A Generali egy új szolgáltatással is előrukkolt, amely választásával teljes kár esetén a lakás vagy lakóépület újraépítési költségeit, illetve az általános háztartási ingóságok ismételt beszerzéséhez szükséges összegét fizeti ki a biztosító akkor is, ha ez meghaladja a biztosítási összeget. Ezt a szolgáltatást azért tartja fontosnak a Generali, mert a legkörültekintőbben megkötött és folyamatosan értékkövetett szerződés esetén sem tudhatjuk előre, hogy biztosan elegendő lesz-e egy később bekövetkezett kárnál, fedezi-e az otthonunk újbóli megépítésének költségét, vagy azt az összeget, amiből újra meg tudjuk vásárolni az ingóságainkat.

A K&H Bank olyan termék-, és folyamatfejlesztési lépésekkel készül a kampányra, amelyek célja, hogy könnyű és gyors ügyfélélményt kínáljanak. Kiemelten fontosnak tartják, hogy az ügyfelek a felmondási folyamat során figyelmesen kövessék a szükséges határidőket, és új szerződés megkötése előtt könnyen, átfogóan tudjanak tájékozódni a választott termék feltételeiről.

Újdonságok a csomagokban

A Colonnade Biztosító többek között bérlői felelősségbiztosítással készül a kampányra, illetve okosotthonra is lehet kiegészítő modult választani plusz költség nélkül. A digitális fejlesztések közül az új társasház biztosítás online kalkulátort emelték ki: a legfeljebb hat albetétből álló kisebb társasházak esetében már azonnal, online is megköthető a biztosítás, míg a nagyobb társasházak az adatok beküldését követően rövid időn belül aláírható díjajánlatot kapnak. Szintén újdonság, hogy online már elérhető a rövid távra bérbe adott ingatlanokra kidolgozott kiegészítő csomag. Ez többek között arra az esetre is fedezetet nyújt, ha egy káresemény miatt az ingatlan átmenetileg nem adható bérbe, és emiatt bevételkiesés éri a tulajdonost.

Az Union Biztosító együttkötési kedvezménnyel várja az ügyfeleket. Azok, akik Union Lakásbiztosítás ajánlatukkal egy időben rendszeres díjas Union egyéni élet- vagy balesetbiztosítást, illetve kötelező vagy casco biztosítást kötnek, vagy már rendelkeznek ilyen szerződéssel, kedvezményt kapnak. A tavalyi évben népszerű Extra szolgáltatási csomag kiegészítést idén is díjmentesen kínálja az Union, 600 ezer forint szolgáltatási limit erejéig. A lakáskampányban az ügyfelek választhatnak, hogy az Extra szolgáltatási csomag kiegészítést igénylik díjmentesen vagy az újonnan bevezetett Onko-Plusz kiegészítő biztosítást, amely a rosszindulatú daganatos megbetegedéssel történő diagnosztizálást követően nyújt egyösszegű, 1 millió forintos térítést, illetve a biztosított ügyfél második orvosi vélemény igénybevételére is jogosult.


A biztosítási összeggel kötött, épület vagyoncsoportra is szerződő ügyfelek részére a Plusz biztosítási védelem elnevezésű szolgáltatást díjmentesen nyújtja az Union, amely keretében totálkár esetén a szerződésben megjelölt biztosítási összegen felül további 10 százalék erejéig nyújt fedezetet.


Az Allianz Biztosító csomagjai háromszintű fedezeti rendszerben érhetők el. Az Allianz Otthonom Pro úgynevezett „all risks” vagyonbiztosítási fedezetet kínál, amely minden váratlan káreseményre kiterjed – a feltételekben meghatározott kizárások és szolgáltatások kivételével. Így az Allianz Otthonom lakásbiztosítás akár fedezetet nyújthat a home office környezetben használt céges eszközök védelmére, a vandalizmus okozta károkra, vagy akár olyan gyakorlati segítségek igénybevételére, mint a darázsfészek biztonságos eltávolítása.

Ezt várják a biztosítók a 2026-os kampánytól

A Groupama Biztosító közleménye alapján egyre többen ismerik a lakásbiztosítási kampány lehetőségét, a lakástulajdonosok 65 százaléka már hallott róla. Az idei kampánytól a Groupama változó ügyféligények miatt főként átszerződésekre számít, illetve összességében azt várja, hogy csökkenni fog az alulbiztosítottság. A biztosítással

rendelkezők ötöde szerint jelenlegi szerződésük nem fedezné ingatlanuk helyreállítási költségeit egy esetleges káresemény után, így több százezer otthon esetében továbbra is aktuális lehet a felülvizsgálat.

Az Unionnál és az Alfánál a tavalyi intenzitással számolnak, de utóbbi véleménye szerint nehéz megjósolni az aktivitást, hiszen ez még csak a harmadik kampány lesz. Szintén a tavalyihoz hasonló ügyfélmozgásra számít a Colonnade, hozzátéve, hogy az elmúlt évben számos ügyfél felülvizsgálta és átkötötte biztosítását, de még mindig sok az alulbiztosított vagy elavult biztosítási szerződés a piacon. A Generali Biztosító január végétől kezdődően tájékoztatta ügyfeleit a lakásbiztosításával és a kampánnyal kapcsolatos tudnivalókról. Ennek hatására az ügyfelek kiemelten a biztosítás aktualizálásával, kedvezőbb feltételekre való átkötésével kapcsolatban tesznek fel kérdéseket.

Az Allianz válaszában kiemelte, hogy a lakásbiztosítási piac az elmúlt években élénkebb szakaszokon és lassabb periódusokon is átesett. Bár a két évvel korábban tapasztalt kampányintenzitás mérséklődött már a tavalyi évben is, 2026-ban nem számítanak a trendektől jelentősen eltérő ügyfélmozgásra. A K&H az előző évhez képest mérsékeltebb, de érdemi ügyfélérdeklődésre számít, ugyanakkor a piaci mozgások pontos mértéke előre nehezen becsülhető - írja átfogó körképében a szakportál. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

