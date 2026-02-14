Elemzők szerint a hétköznapi életünk állt a kormányfői beszéd középpontjában

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén olyan kérdésekről volt szó, amelyek a mindennapi életünket érintik – mutatott rá Törcsi Péter. Az Alapjogokért Központ operatív igazgatója és Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna műsorában értékelték a kormányfő beszédét.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Törcsi Péter hangsúlyozta: a beszéd első felében az elért eredmények kerültek szóba, a második felében pedig az Orbán Viktortól megszokott víziót hallhattuk arról, hogy mire számíthatunk és Magyarországnak milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megőrizze az elmúlt években elért eredményeket

Az elemzők egyetértettek abban, hogy

az országgyűlési választások közeledtével egy belpolitikai fókuszú beszéd hangzott el.

Erdélyi Rezső Krisztián rámutatott, hogy ami az Európai Unión belül történik, az is egyre inkább belpolitika, hiszen van egy ellenérdekelt fél abban, hogy a nemzeti kormány Magyarországon hatalmon maradjon, ők az EU elitje. Hiszen a globális nagyvállalatoktól kezdve az EU politikai elitjéig mind ellenérdekeltek abban, hogy a jelenlegi kormány maradjon – tette hozzá.

Az elemző szerint szükségszerű volt arról is beszélni, hogy az unió részéről milyen beavatkozások vagy beavatkozási kísérletek történnek fél tucat különböző európai választásba, és a miniszterelnök is idézte az amerikai kongresszusi jelentést erről. Törcsi Péter megemlítette, az is beavatkozás, hogy a közösségimédia-platformokon októbertől az EU területén „politikai tartalmat nem lehet hirdetni”.

Szólt a különadókról is, amelyeket három szektorra, a telekommunikációs, az energia- és a bankszektorra vetett ki a kormány, és – mint mondta – már a 2010-es évek elején látszott, hogy azok a kormányok támadták Magyarországot – Franciaország, Németország, Ausztria –, ahol ezeknek a szektoroknak a képviselői jelentős számban vannak jelen.

Hogyha ezek az összegek – ezermilliárdokról beszélünk – kiesnének a magyar költségvetésből, mert egy olyan kormányzat kerül hatalomra, amelyik mögött ott állnak ezek a bizonyos nagytőkés csoportok, és ezeket az összegeket ők vissza akarják szedni, akkor költségvetési kiadásokon kellene spórolni

– mutatott rá Alapjogokért Központ operatív igazgatója.