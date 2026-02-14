A Tisza Párt és Brüsszel összefogása a magyarok kifosztására készül

Tisza PártUkrajnaEurópai Bizottság

Elvonást elvonásra halmozna a Tisza Párt, ha kormányra kerülne; elvennék a családi adókedvezményt, eltörölnék a rezsicsökkentést és megemelnék az adókat. Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjéből kiderült az is, hogy mit csinálna a beszedett pénzzel az Európai Bizottság és a nagytőke új kreálmánya.

2026. 02. 14. 15:09
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zeneszkij ukrajna elnöke. Nagy a abrátság Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Az hogy minden évben megrokkan 400 ezer ember, a bankokat nem érdekli, közben az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgál, de legutóbb épp 90 milliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország csak súlyos konfliktusok árán tudott kimaradni ‒ utalt Orbán Viktor szombati évértékelő beszédében arra, hogy Ursula von der Leyen a héten sikerrel átverte az Európai Parlamenten is az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön következő részletét. Ám mint az az elmúlt hetekben kiderült, ez az összeg csak töredéke annak, amit az Európai Bizottság a következő években a háborúba akar ölni.

Európai Bizottság
Az Európai Bizottság elnöke és az Európai Néppárt elnöke többször biztosította támogatásáról a Tisza Pártot Fotó: AFP

Hitelt hitelre halmoz az Európai Bizottság, a tagállamok fizetik a cechet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten sikeresen biztosította a gyors segélyt Ukrajnának, hiszen az Európai Parlament szerdán megszavazta azt az újabb 90 milliárd eurót, melyből északkeleti szomszédunk tovább folytathatja a háborút. Ugyanakkor ez a 90 milliárd euró csak egy kis szelete annak a csillagászati összegnek, amit a következő években szándékoznak Ukrajnának adni.

Szerdán 

  • az Európai Néppárt, 
  • a Szocialisták és Demokraták, illetve 
  • a Renew Europe 

szavazataival az Európai Parlament elfogadta azt a 90 milliárd eurós hitelt, melyet Ukrajnának biztosítanak a 2026–27-es katonai és költségvetési kiadásaira. A hitelről szóló szavazásokat eredetileg február 24-re, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára tervezték időzíteni, de előbbre hozták, minden bizonnyal azért, mert az ukrán államcsőd már az év első felében bekövetkezne, ha nem kapnák meg gyorsan a hadikölcsönt.

Azonban az Európai Unió döntéshozó-végrehajtó testülete itt nem állt meg, ugyanis a bizottság új rendeletével már a közeljövőben további száz milliárd euróval fejeli meg Ukrajna támogatását. Ennek kapcsán egyébként már az Európai Számvevőszék  jelezte, hogy a döntés nyomán számos kockázatot rejt. Ugyanis a javaslat szerint 2028–2034-re 200,3 milliárd eurót különítenek el, ami a jelenleg futó hétéves pénzügyi kerethez képest mintegy 70 százalékos nominális növekedést jelent. Mindez egyébként már része annak a mintegy 1500 milliárd dollárnyi előirányzott összegnek, amit Ursula von der Leyen ígért Volodimir Zelenszkijnek a következő 10 évre.

A multik és Brüsszel érdeke, hogy minél tovább tartson a háború

Azonban, mint arra a miniszterelnök évértékelőjében rávilágított, Brüsszelnek nincs pénze, így a bankoktól kér kölcsön, amit a tagállamok fognak visszafizetni. Így az uniós polgárok érdekével szöges ellentétben a bankoknak, akárcsak a Shellnek, elementáris érdeke, hogy az orosz–ukrán konfliktus minél tovább tartson.

Nem csoda, hogy a globális olajipari vállalat és a bankvilág is delegálta embereit a reménybeli Tisza-kormányba, hogy végrehajtsák parancsaikat. Annál is inkább, mert mint az Orbán Viktor beszédéből is kiderült, 

ma Magyarországon nincs szükség megszorításokra. Sőt, a költségvetésből jut a családok és a vállalkozások támogatására, marad forrás a rezsicsökkentésre, és kedvező feltételeket tudnak biztosítani a beruházásokhoz is.

Ellenben ha a magyar kormány is beszállna – Brüsszel és a multik érdekeinek megfelelően – az ukrán háború támogatásába, úgy a családok elbúcsúzhatnának az otthonteremtési és adókedvezményektől, a vállalkozások a gazdaságélénkítő programoktól, az ország egésze pedig a kiszámítható, olcsó energiától.

Az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

Ezzel egy időben a bőrünkön tapasztalhatnánk meg azokat a megszorításokat, melyekről a Tisza Párthoz közel álló közgazdászok értekeztek egy ősszel kiszivárgott dokumentumban mintegy 600 oldalon keresztül. Az összesen 1500-2000 milliárd forintnyi elvonásról szóló munkaanyag többek közt adóemelést, nyugdíjcsökkentést és a rezsicsökkentés eltörlését irányozta elő. Az utóbbi hetek brüsszeli történéseinek fényében pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy mire is kellene a pénz a Tiszának.

A miniszterelnök évértékelőjében mindezt úgy összegezte: Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, Brüsszel pedig azért követelőzik, hogy a pénzt odaadhassa Ukrajnának. Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat ‒ szögezte le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

