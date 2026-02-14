Az hogy minden évben megrokkan 400 ezer ember, a bankokat nem érdekli, közben az európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó célt szolgál, de legutóbb épp 90 milliárdos hitelt vett fel Brüsszel, amiből Magyarország csak súlyos konfliktusok árán tudott kimaradni ‒ utalt Orbán Viktor szombati évértékelő beszédében arra, hogy Ursula von der Leyen a héten sikerrel átverte az Európai Parlamenten is az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön következő részletét. Ám mint az az elmúlt hetekben kiderült, ez az összeg csak töredéke annak, amit az Európai Bizottság a következő években a háborúba akar ölni.

Az Európai Bizottság elnöke és az Európai Néppárt elnöke többször biztosította támogatásáról a Tisza Pártot Fotó: AFP

Hitelt hitelre halmoz az Európai Bizottság, a tagállamok fizetik a cechet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten sikeresen biztosította a gyors segélyt Ukrajnának, hiszen az Európai Parlament szerdán megszavazta azt az újabb 90 milliárd eurót, melyből északkeleti szomszédunk tovább folytathatja a háborút. Ugyanakkor ez a 90 milliárd euró csak egy kis szelete annak a csillagászati összegnek, amit a következő években szándékoznak Ukrajnának adni.

Szerdán

az Európai Néppárt,

a Szocialisták és Demokraták, illetve

a Renew Europe

szavazataival az Európai Parlament elfogadta azt a 90 milliárd eurós hitelt, melyet Ukrajnának biztosítanak a 2026–27-es katonai és költségvetési kiadásaira. A hitelről szóló szavazásokat eredetileg február 24-re, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára tervezték időzíteni, de előbbre hozták, minden bizonnyal azért, mert az ukrán államcsőd már az év első felében bekövetkezne, ha nem kapnák meg gyorsan a hadikölcsönt.

Azonban az Európai Unió döntéshozó-végrehajtó testülete itt nem állt meg, ugyanis a bizottság új rendeletével már a közeljövőben további száz milliárd euróval fejeli meg Ukrajna támogatását. Ennek kapcsán egyébként már az Európai Számvevőszék jelezte, hogy a döntés nyomán számos kockázatot rejt. Ugyanis a javaslat szerint 2028–2034-re 200,3 milliárd eurót különítenek el, ami a jelenleg futó hétéves pénzügyi kerethez képest mintegy 70 százalékos nominális növekedést jelent. Mindez egyébként már része annak a mintegy 1500 milliárd dollárnyi előirányzott összegnek, amit Ursula von der Leyen ígért Volodimir Zelenszkijnek a következő 10 évre.