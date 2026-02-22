Rendkívüli

mentésdunaföldvári önkéntes tűzoltó egyesületkerítésőz

Nem mindennapi bevetés: tűzoltók mentették meg a beszorult őzikét

Rendhagyó riasztás érkezett a dunaföldvári tűzoltókhoz: egy riadt őzike szorult be egy kerítés alá. A gyors és szakszerű beavatkozás sikerrel zárult.

Magyar Nemzet
Forrás: Duol.hu2026. 02. 22. 15:34
Nem csak tűzeseteknél vagy műszaki mentéseknél kérik a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (DÖTE) tagjainak segítségét, hanem bajba került állatokhoz is – így történt ez szombaton is – számolt be a Duol.hu. 

A roe deer crossing a road in the countryside of Germany in the warm light of sunset, houses in the background
Lakott területre tévedt az őz. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A DÖTE tagjait egy kerítés alá szorult őz miatt riasztották. 

Az állat az utcáról akart átszaladni a kertbe a vaskapun keresztül, azonban annak profiljai csapdába ejtették. Hidraulikus feszítő-vágóval szétnyitottuk a két profilt annyira, hogy ki lehessen szabadítani az őzet

– mondta a portálnak a DÖTE parancsnoka.

Mi lett az őzike sorsa, ki volt még jelen a mentésnél? A cikkbe kattinva ez is kiderül. 

Borítókép: Így mentették a riadt őzet a tűzoltók (Forrás: Facebook/Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület)


