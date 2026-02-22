Nem mindennapi bevetés: tűzoltók mentették meg a beszorult őzikét

Nem csak tűzeseteknél vagy műszaki mentéseknél kérik a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (DÖTE) tagjainak segítségét, hanem bajba került állatokhoz is – így történt ez szombaton is – számolt be a Duol.hu.

Lakott területre tévedt az őz. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A DÖTE tagjait egy kerítés alá szorult őz miatt riasztották.

Az állat az utcáról akart átszaladni a kertbe a vaskapun keresztül, azonban annak profiljai csapdába ejtették. Hidraulikus feszítő-vágóval szétnyitottuk a két profilt annyira, hogy ki lehessen szabadítani az őzet

– mondta a portálnak a DÖTE parancsnoka.

