Száz magyar cég mutatkozik be a Planet Budapest expón + videó

Szerdán a Vasúttörténeti Parkban veszi kezdetét a harmadik Planet Budapest fenntarthatósági expó és élményprogram. Az idén jelentősen bővített időtartamú, ingyenes rendezvényen száz magyar cég mutatkozik be, a látogatókat pedig Európában egyedülálló, interaktív kiállítások és „szórakoztatva tanító” terek várják, amelyek a jövő erőforrásainak megőrzésére és a tudatos fogyasztásra ösztönöznek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23.
Szerdán nyílik a Planet Budapest, amely ingyenesen látogatható majd a budapesti Vasúttörténeti Parkban – hívta fel a figyelmet Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában.

Székesfehérvár, 2026. február 11. Áder János volt köztársasági elnök A haza minden előtt című könyvének bemutatóján a Mathias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári képzési központjában 2026. február 11-én. MTI/Vasvári Tamás
Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Áder Jánosnak, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének beszélgetőtársa Unger Zsolt, a fenntarthatósági élményprogramot megálmodó Unger and Partners tulajdonosa volt, aki beszámolt arról, hogy – a visszajelzéseknek eleget téve – idén jelentősen bővítették a rendezvény időtartamát és megváltoztatták a helyszínét is, hogy nagyobb területen valósulhasson meg.

Az esemény idejére átépítették a Vasúttörténeti Parkot, a körfűtőházban például kialakítottak egy 72 méter átmérőjű és 36–38 méter magas dómot, egy fehér félbolygót, amely egy 156 tonnás szerkezet – tette hozzá.

A programokkal kapcsolatban Unger Zsolt elmondta, tartanak egy háromnapos szakmai konferenciát, egy ötnapos klasszikus expót, amelyen száz magyar cég állít ki, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó, „szórakoztatva tanító” terek pedig 33 napig lesznek látogathatók.

Az Explorers című hagyományos kiállítás tizenkettő témát jár körbe, úgy mint

  • öltözködés,
  • digitálistartalom-fogyasztás,
  • közlekedés,
  • hulladékkezelés
  • és állattartás.

A Ride című 45 perces séta egy tanmese, egy időutazás, amely az iparosodás korától kezdve elmeséli, hogyan lettek az emberek fogyasztók, ezt a bolygó hogyan tolerálta és a jövőbe tekintve felhívja a figyelmet arra, mit lehetne tenni bolygónk érdekében.

A Heroes című, elsősorban iskolás csoportoknak szóló részben pedig „hollywoodi minőségű” díszleteket építettek, a gyerekcsoportokat egy „élő filmbe” küldik be, amelyben színészek játszanak, a gyerekek pedig feladatokat oldanak meg, és egy „multiverzumokon keresztüli utazáson” vesznek részt – ismertette Unger Zsolt.

Áder János a harmadik alkalommal tartandó rendezvényről elmondta, hogy

magyar fejlesztés, sok ember kreatív ötletének összegyúrásából jött létre és – jelenlegi tudásuk alapján – Európában egyedülálló.

A Planet Budapest fő üzenete, hogyan tudjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy felhasználni, hogy az életszínvonalunkat megtartsuk, és ezek az erőforrások még hozzáférhetők legyenek a következő generáció számára is, azaz ne csökkentsük az ő életesélyeiket – emelte ki a műsorban Áder János.

Borítókép: Gyerekek elektromos meghajtású járművekkel közlekednek a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expó és élményprogram rendezvényén a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban 2023. szeptember 27-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

