Száz magyar cég mutatkozik be a Planet Budapest expón + videó

Szerdán nyílik a Planet Budapest, amely ingyenesen látogatható majd a budapesti Vasúttörténeti Parkban – hívta fel a figyelmet Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában.
Áder Jánosnak, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének beszélgetőtársa Unger Zsolt, a fenntarthatósági élményprogramot megálmodó Unger and Partners tulajdonosa volt, aki beszámolt arról, hogy – a visszajelzéseknek eleget téve – idén jelentősen bővítették a rendezvény időtartamát és megváltoztatták a helyszínét is, hogy nagyobb területen valósulhasson meg.
Az esemény idejére átépítették a Vasúttörténeti Parkot, a körfűtőházban például kialakítottak egy 72 méter átmérőjű és 36–38 méter magas dómot, egy fehér félbolygót, amely egy 156 tonnás szerkezet – tette hozzá.
A programokkal kapcsolatban Unger Zsolt elmondta, tartanak egy háromnapos szakmai konferenciát, egy ötnapos klasszikus expót, amelyen száz magyar cég állít ki, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó, „szórakoztatva tanító” terek pedig 33 napig lesznek látogathatók.
Az Explorers című hagyományos kiállítás tizenkettő témát jár körbe, úgy mint
- öltözködés,
- digitálistartalom-fogyasztás,
- közlekedés,
- hulladékkezelés
- és állattartás.
A Ride című 45 perces séta egy tanmese, egy időutazás, amely az iparosodás korától kezdve elmeséli, hogyan lettek az emberek fogyasztók, ezt a bolygó hogyan tolerálta és a jövőbe tekintve felhívja a figyelmet arra, mit lehetne tenni bolygónk érdekében.
A Heroes című, elsősorban iskolás csoportoknak szóló részben pedig „hollywoodi minőségű” díszleteket építettek, a gyerekcsoportokat egy „élő filmbe” küldik be, amelyben színészek játszanak, a gyerekek pedig feladatokat oldanak meg, és egy „multiverzumokon keresztüli utazáson” vesznek részt – ismertette Unger Zsolt.
Áder János a harmadik alkalommal tartandó rendezvényről elmondta, hogy
magyar fejlesztés, sok ember kreatív ötletének összegyúrásából jött létre és – jelenlegi tudásuk alapján – Európában egyedülálló.
A Planet Budapest fő üzenete, hogyan tudjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy felhasználni, hogy az életszínvonalunkat megtartsuk, és ezek az erőforrások még hozzáférhetők legyenek a következő generáció számára is, azaz ne csökkentsük az ő életesélyeiket – emelte ki a műsorban Áder János.
