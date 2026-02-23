Száz magyar cég mutatkozik be a Planet Budapest expón + videó

Szerdán nyílik a Planet Budapest, amely ingyenesen látogatható majd a budapesti Vasúttörténeti Parkban – hívta fel a figyelmet Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában.

Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Áder Jánosnak, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének beszélgetőtársa Unger Zsolt, a fenntarthatósági élményprogramot megálmodó Unger and Partners tulajdonosa volt, aki beszámolt arról, hogy – a visszajelzéseknek eleget téve – idén jelentősen bővítették a rendezvény időtartamát és megváltoztatták a helyszínét is, hogy nagyobb területen valósulhasson meg.

Az esemény idejére átépítették a Vasúttörténeti Parkot, a körfűtőházban például kialakítottak egy 72 méter átmérőjű és 36–38 méter magas dómot, egy fehér félbolygót, amely egy 156 tonnás szerkezet – tette hozzá.

A programokkal kapcsolatban Unger Zsolt elmondta, tartanak egy háromnapos szakmai konferenciát, egy ötnapos klasszikus expót, amelyen száz magyar cég állít ki, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó, „szórakoztatva tanító” terek pedig 33 napig lesznek látogathatók.

Az Explorers című hagyományos kiállítás tizenkettő témát jár körbe, úgy mint

öltözködés,

digitálistartalom-fogyasztás,

közlekedés,

hulladékkezelés

és állattartás.

A Ride című 45 perces séta egy tanmese, egy időutazás, amely az iparosodás korától kezdve elmeséli, hogyan lettek az emberek fogyasztók, ezt a bolygó hogyan tolerálta és a jövőbe tekintve felhívja a figyelmet arra, mit lehetne tenni bolygónk érdekében.

A Heroes című, elsősorban iskolás csoportoknak szóló részben pedig „hollywoodi minőségű” díszleteket építettek, a gyerekcsoportokat egy „élő filmbe” küldik be, amelyben színészek játszanak, a gyerekek pedig feladatokat oldanak meg, és egy „multiverzumokon keresztüli utazáson” vesznek részt – ismertette Unger Zsolt.

Áder János a harmadik alkalommal tartandó rendezvényről elmondta, hogy

magyar fejlesztés, sok ember kreatív ötletének összegyúrásából jött létre és – jelenlegi tudásuk alapján – Európában egyedülálló.

A Planet Budapest fő üzenete, hogyan tudjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy felhasználni, hogy az életszínvonalunkat megtartsuk, és ezek az erőforrások még hozzáférhetők legyenek a következő generáció számára is, azaz ne csökkentsük az ő életesélyeiket – emelte ki a műsorban Áder János.