Pornográf képekkel kiskorú lányokat zsarolt, vádat emeltek ellene

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a szlovák fiú egy a fiatalok körében kedvelt közösségi alkalmazáson keresztül 18 éven aluli lányokkal vette fel a kapcsolatot azért, hogy tőlük pornográf képeket, videókat szerezzen. Az egyik kislánytól, aki még tizenkét éves sem volt, bikinis és fehérneműs képeket kért, s miután a kiskorú sértett elküldte azokat, a fiú olyan felvételeket kért tőle, amelyeken meztelen.

A lány nem teljesítette a vádlott kérését, mire a fiú azzal fenyegette meg, hogy ha nem küldi el a kért képeket, akkor az addig elküldötteket közzéteszi a közösségi oldalon.

A kislány megijedt, és szólt a szüleinek, akik a rendőrséghez fordultak. A fiatalkorú másik két lányt is felkeresett a közösségi oldalon, akik először önként küldtek magukról meztelen képeket a vádlott kérésére, de miután nem voltak hajlandóak több képet küldeni magukról, a fiú megfenyegette őket, hogy az addig átküldött felvételeket elküldi barátaiknak, ismerőseiknek.

A lányok ettől megijedtek, és több hónapon keresztül engedelmeskedtek a zsarolónak, magukról több pornográf képet és videót küldtek neki.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút többrendbeli minősített szexuális kényszerítés bűntette mellett gyermekpornográfia bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.