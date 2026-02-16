vádemelésvádemelési eljárásérzelmi zsarolás

Pornográf képekkel kiskorú lányokat zsarolt, vádat emeltek ellene

A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy fiatalkorú fiúval szemben, aki pornográf tartalmú felvételeket zsarolt ki kiskorú lányoktól – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

2026. 02. 16. 11:59
A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a szlovák fiú egy a fiatalok körében kedvelt közösségi alkalmazáson keresztül 18 éven aluli lányokkal vette fel a kapcsolatot azért, hogy tőlük pornográf képeket, videókat szerezzen. Az egyik kislánytól, aki még tizenkét éves sem volt, bikinis és fehérneműs képeket kért, s miután a kiskorú sértett elküldte azokat, a fiú olyan felvételeket kért tőle, amelyeken meztelen.

A lány nem teljesítette a vádlott kérését, mire a fiú azzal fenyegette meg, hogy ha nem küldi el a kért képeket, akkor az addig elküldötteket közzéteszi a közösségi oldalon.

A kislány megijedt, és szólt a szüleinek, akik a rendőrséghez fordultak. A fiatalkorú másik két lányt is felkeresett a közösségi oldalon, akik először önként küldtek magukról meztelen képeket a vádlott kérésére, de miután nem voltak hajlandóak több képet küldeni magukról, a fiú megfenyegette őket, hogy az addig átküldött felvételeket elküldi barátaiknak, ismerőseiknek.

A lányok ettől megijedtek, és több hónapon keresztül engedelmeskedtek a zsarolónak, magukról több pornográf képet és videót küldtek neki.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút többrendbeli minősített szexuális kényszerítés bűntette mellett gyermekpornográfia bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
