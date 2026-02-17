Indul a Potápi Tehetségprogram

A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az alapítvány. A Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő emlékére létrehozott alapítvány kiemelte: Potápi Árpád János sokszor nyilatkozta: „Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül.” E gondolat jegyében hirdeti meg a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért a Potápi Tehetségprogramot.

A program célja, hogy támogassa azokat a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat, a középiskolás korosztályt, akik

kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket.

A program elindításával az alapítvány célja, hogy elismerésben és támogatásban részesítse azokat a magyar fiatalokat, akik nemcsak tehetségesek, hanem tevékeny résztvevői is szűkebb hazájuk közösségi életének, ezáltal méltó módon képviselik mindazt, amit Potápi Árpád János is egész életén át képviselt: a nemzetért és a közösségért való elkötelezettséget és a szülőföld szeretetét.

A felhívásra 14 és 18 év közötti magyarországi és külhoni fiatalok nyújthatnak be jelentkezést.

A pályázat benyújtásához szükséges többek között az életkort igazoló dokumentum, magyar oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás (külhoniak esetében), kiemelkedő tanulmányi eredmények és közösségi aktivitás igazolása, valamint motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit, a települést, régiót, ahonnan származik és a jövőbeli terveit szülőföldjén.

A pályázati feltételeknek megfelelő, legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező harminc pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege kétszázezer forint, amit egy alkalommal, egy összegben fizetnek ki a nyertes pályázóknak.

A harminc nyertes fiatal 2026. március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján Budapesten, az Országházban veheti át az oklevelét ünnepi műsor keretében.