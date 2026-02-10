Sarkukra kell állnia a szülőknek, mert a digitális egyensúly a családban kezdődik

A biztonságos internethasználat alapjai elsősorban otthon sajátíthatóak el: a szülők és gyermekeik közötti nyílt kommunikáció, a közös szabályok kijelölése és a szülői példamutatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok magabiztosan és felelősen mozogjanak a digitális térben – hívja fel a figyelmet a biztonságos internet napján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A február 10-ei világnap idén több mint 160 országban ösztönzi a felhasználókat a tudatos és felelős online jelenlétre.

Illusztráció Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

A hatóság friss Digital Parenting kutatása szerint a magyar fiatalok többsége már 10 évesen rendelkezik okostelefonnal, 11 éves korára pedig saját közösségimédia-profillal is. Koltay András, az NMHH elnöke és Lendvai Gergely Ferenc médiajogász új könyve szintén a digitális szülőség kérdéseit vizsgálja, rámutatva:

korábban egy egész falu nevelte a gyermeket, ma a teljes internet.

Az NMHH szerint a szűrőszoftverek önmagukban nem jelentenek megoldást. Hatékonyabb lehet, ha a családok közösen alakítják ki a nethasználat szabályait. Ebben segít a hatóság ingyenesen elérhető digitális házirendje és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató, amely az onlinehosok.hu oldalon található.

A digitális házirend nemcsak technikai korlátokat rögzít, hanem iránytűként is szolgálhat a mindennapokban: segít meghatározni az eszközhasználat idejét, a megengedett tartalmak körét, és a gyerekek bevonásával tudatosabb szabályalkotást tesz lehetővé.

Ne feledjük, hogy a digitális egyensúly megteremtése nem a képernyők teljes kizárását, hanem az egészséges arányok megtalálását jelenti

– írja közleményében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Pamkutya is beszáll: kampány indul a tudatos internethasználatért

A médiahatóság akkor is segítő kezet nyújt, ha már megtörtént a baj: ha online visszaélés áldozatává váltunk,

az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálata gyors és ingyenes segítséget kínál, támogatva a felhasználókat a problémás helyzetek kezelésében.

A hotline-hoz életkortól függetlenül bárki bejelentéssel fordulhat, akár névtelensége megőrzése mellett is.