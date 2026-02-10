biztonságos internet napjanemzeti média - és hírközlési hatóságpamkutyainternet

Sarkukra kell állnia a szülőknek, mert a digitális egyensúly a családban kezdődik

A biztonságos internethasználat alapjai elsősorban a családban sajátíthatók el – hangsúlyozta a biztonságos internet napja alkalmából a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A február 10-én több mint 160 országban megrendezett világnap célja, hogy a felhasználókat tudatos és felelős online jelenlétre ösztönözze.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 12:48
A biztonságos internethasználat alapjai elsősorban otthon sajátíthatóak el: a szülők és gyermekeik közötti nyílt kommunikáció, a közös szabályok kijelölése és a szülői példamutatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok magabiztosan és felelősen mozogjanak a digitális térben – hívja fel a figyelmet a biztonságos internet napján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A február 10-ei világnap idén több mint 160 országban ösztönzi a felhasználókat a tudatos és felelős online jelenlétre.

one boy caucasian child preschooler hold smartphone mobile phone at home play video games childhood and growing up technology addiction concept use smartphone app for online browsing or watch video
Illusztráció Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

A hatóság friss Digital Parenting kutatása szerint a magyar fiatalok többsége már 10 évesen rendelkezik okostelefonnal, 11 éves korára pedig saját közösségimédia-profillal is. Koltay András, az NMHH elnöke és Lendvai Gergely Ferenc médiajogász új könyve szintén a digitális szülőség kérdéseit vizsgálja, rámutatva: 

korábban egy egész falu nevelte a gyermeket, ma a teljes internet.

Az NMHH szerint a szűrőszoftverek önmagukban nem jelentenek megoldást. Hatékonyabb lehet, ha a családok közösen alakítják ki a nethasználat szabályait. Ebben segít a hatóság ingyenesen elérhető digitális házirendje és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató, amely az onlinehosok.hu oldalon található.

A digitális házirend nemcsak technikai korlátokat rögzít, hanem iránytűként is szolgálhat a mindennapokban: segít meghatározni az eszközhasználat idejét, a megengedett tartalmak körét, és a gyerekek bevonásával tudatosabb szabályalkotást tesz lehetővé.

Ne feledjük, hogy a digitális egyensúly megteremtése nem a képernyők teljes kizárását, hanem az egészséges arányok megtalálását jelenti

– írja közleményében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 

Pamkutya is beszáll: kampány indul a tudatos internethasználatért

A médiahatóság akkor is segítő kezet nyújt, ha már megtörtént a baj: ha online visszaélés áldozatává váltunk

az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálata gyors és ingyenes segítséget kínál, támogatva a felhasználókat a problémás helyzetek kezelésében.

 A hotline-hoz életkortól függetlenül bárki bejelentéssel fordulhat, akár névtelensége megőrzése mellett is.

Az NMHH a biztonságos internet napja alkalmából új együttműködéseket indított népszerű online szereplőkkel. Pamkutya, azaz Oszbáth Norbert ismét videóban hívja fel a figyelmet az online csalások veszélyeire és a segítségkérés lehetőségeire. Hamarosan több influenszer is csatlakozik a kampányhoz, akik saját tapasztalataikon keresztül, az NMHH szakértői útmutatásával mutatják be a hasznos eszközöket és jó gyakorlatokat.

Az NMHH továbbra is elkötelezett a tudatos webhasználat támogatása mellett, tájékoztató anyagokkal és szakmai programokkal segítve a felhasználókat. A biztonságos internet napja alkalmat ad arra, hogy közösen keressünk megoldásokat az online tér kihívásaira, és biztonságosabbá tegyük a világhálót.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

