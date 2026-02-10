Tisztázta a Sándor-palota a köztársasági elnök hatáskörét

A sajtó útján széles körben nyilvánosságot kapott az a szakmainak gondolt követelmény, mely szerint a kormányrendelet ügyében a köztársasági elnöknek mint az alkotmányos rend védelmezőjének kellett volna fellépnie, és az Alkotmánybírósághoz fordulnia – emlékeztetett a Sándor-palota az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelettel kapcsolatban.

Sulyok Tamás köztársasági elnök. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kiemelték: a nagy nyilvánosság előtt a szakmai hitelesség látszatával tett kijelentés azonban

súlyos szakmai tévedésen alapszik.

A hatályos alkotmányos szabályok szerint a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályoknak az alaptörvénnyel fennálló összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, illetve azoknak az alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti. Ezzel szemben a kormányrendeletek, így a konkrét kormányrendelet esetében is egyéb úton számos hatékony lehetőség van alkotmánybírósági eljárás indítványozására. Ennek joga megilleti akár az egyedi ügyben eljáró bírót, akár alkotmányjogi panasz útján az érintett felet, akár utólagos normakontrollban az ilyen kezdeményezés megtételére feljogosított közjogi tisztségviselőket.

Nyilvánvaló szakmai képtelenség a köztársasági elnöktől olyan jogkör gyakorlását elvárni, amivel egyértelműen nem rendelkezik

– hangsúlyozta a Sándor-palota.

A köztársasági elnök feladata őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, ez azonban nem ad felhatalmazást neki a beavatkozásra a folyamatban lévő egyedi bírósági ügyekbe. Közismert, hogy a tárgyban közigazgatási perek vannak folyamatban, amelyekben a vonatkozó kormányrendelet alkalmazásával kapcsolatos alkotmánybírósági normakontroll iránti eljárás kezdeményezése is felmerült.

A hatalommegosztás és az államszervezet demokratikus működésének része az is, hogy a kormányrendelettel érintett eljárásokat folytató bíróságok és az Alkotmánybíróság hatáskörébe a köztársasági elnök elvi állásfoglalás nyilvános megfogalmazásával sem avatkozhat be, az eljárásokat nem befolyásolhatja, mert az sértené a közhatalmi funkciók elválasztásának elvét és az igazságszolgáltatás függetlenségét.