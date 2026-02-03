Rendkívüli

Érkezik az első adómentes fizetés a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak + videó

A kétgyermekes édesanyák mellett, mostantól teljes fizetésük szja-mentes a 30 év alatti anyukáknak is, sőt már a megduplázott családi adó- és járulékkedvezményt is tudják érvényesíteni.

Forrás: MTI2026. 02. 03. 12:02
A napokban kapják az első szja-mentes fizetésüket a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára.

Budapest, 2025. szeptember 22. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Hegedüs Róbert
Zsigó Róbert (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Zsigó Róbert elmondta: mostantól teljes fizetésük szja-mentes a 30 év alatti anyukáknak is, sőt már a megduplázott családi adó- és járulékkedvezményt is tudják érvényesíteni. Egy hónapja indult el a Családi adócsökkentés plusz, és ez most először látszik majd a fizetéseken – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte:  

januártól a kétgyermekes 40 év alatti édesanyák kapnak szja-mentességet, így akár 2,3 millió forinttal több maradhat egy családnál.

A kormány kibővítette a 30 év alatti anyák szja-mentességét is, ezzel még többen még több pénzt kaphatnak kézhez.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány a családi adó- és járulékkedvezményt is megduplázta. Egy gyermek esetén tízezerről húszezerre, kettőnél negyvenezerről nyolcvanezerre, háromnál pedig 99 ezerről 198 ezer forintra növelték ezt az összeget.

Megjegyezte: ráadásul ezt

a kedvezményt az édesapák jövedelméből vagy nem munkából származó bevételekből is érvényesíthetik.

Július óta a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed) és az örökbefogadói díj is szja-mentes, október 1. óta pedig a háromgyermekes édesanyáknak sem kell már szja-t fizetniük.

Zsigó Róbert közlése szerint a kormány azért dolgozik, hogy nagyobb biztonságban érezhessék magukat a családok, és az anyagi támogatással több lehetőségük legyen a gyermekek jövőjének megalapozásához.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

