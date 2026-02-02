Jelentős pénzügyi csomag érkezik februárban, mutatjuk a legjobb befektetési lehetőségeket

A februári hónap jelentős pénzügyi pluszt jelent a háztartásoknak. Régen volt ilyen tökéletes lehetőség a befektetésre. 2022 után másodszor kapják meg az érintett testületek dolgozói a fegyverpénzt és a már megszokott 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi nyugdíj első részletét is folyósítja az állam. Ezeknek az intézkedéseknek a költségvetési hatása önmagában eléri az 1200 milliárd forintot. A kedvezményezettek köre tovább bővül, a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák ebben a hónapban vehetik kézhez először szja-mentes jövedelmüket, írja a Biztosdöntés.hu.

A lakosság pénzének 85,4 százaléka lekötés nélkül pihen a bankszámlákon. A februárban esedékes extra juttatásokat érdemes befektetni. Forrás: Shutterstock

Kiváló befektetési lehetőségek

A bankok gyorsan reagáltak a várható forrásbőségre, és több helyen 6 százalék feletti éves kamatot kínálnak a friss megtakarításokra. A pénzintézetek ajánlatai között jelentős különbségek vannak, a feltételek és a futamidők tekintetében_

A MagNet Bank Prizma betétje 3 hónapos lekötésre 6,62 százalékos éves kamatot biztosít legalább 500 000 forint friss pénz elhelyezése esetén. A Gránit Banknál a KamatMax konstrukció 6 százalékot, míg az eBank betét 6,15 százalékot kínál bizonyos jóváírási feltételek mellett. Az OTP Bank a prémiumbanki ügyfeleknek 6 százalékos kamatot nyújt fél éves időtávra. A Trive Bank kiemelkedő, akár 8 százalékos kamatot is elérhetővé tesz 12 hónapos, megújuló lekötés esetén. A CIB Bank Tandem Megtakarítása pedig 7 százalékos hozamot ígér, míg a kiemelt ügyfélkör számára ez az érték a betéti részen a 10 százalékot is elérheti.

A lakossági állampapírok is versenyképes alternatívát jelentenek azoknak, akiknek fontos a kockázatmentesség. A Fix Magyar Állampapír jelenleg évi 7 százalékos kamatot fizet negyedéves gyakorisággal egy ötéves futamidő alatt. Itt az adómentesség a legnagyobb vonzerő, hiszen a hozamot nem terheli szocho- és kamatadó.

A kedvező lehetőségek mellett a magyar lakosság pénzügyi tudatossága még mindig messze nem tökéletes. A Magyar Nemzeti Bank november végi adatai felemás képet festenek: a több mint 13 750 milliárd forintnyi lakossági betétállomány döntő többsége, 85,4 százaléka lekötés nélkül, a kamatozástól jól védve pihen a folyószámlákon.

A lekötetlen lakossági betéti portfólió jelenlegi méretéből kiindulva éves szinten több száz milliárd forint, kockázat nélkül elérhető kamatról, illetve hozamról mondanak le önként a háztartások: ezen a helyzeten mindenképp érdemes lenne javítani

– emeli ki Gergely Péter pénzügyi szakértő.

Ha úgy döntünk, hogy inkább ingatlanba fektetnék a pénzünket, arra is sok kiváló lehetőség van.