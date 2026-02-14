tiszahír tvmagyar péterbuli

Tagadás és néma csend: így reagáltak Magyar Péter drogos házibulijára a Tisza Párt jelöltjei + videó

Hazugságnak nevezte a Tisza Párt egyik jelöltje azt az állítást, hogy Magyar Péter drogos buliban vett volna részt. Egy másik politikusuk ugyanakkor nem válaszolt a Hír TV kérdéseire.

2026. 02. 14. 15:06
Hazugságnak nevezte a Tisza Párt egyik jelöltje azt az állítást, hogy Magyar Péter drogos buliban vett volna részt. Mint ismert, a Tisza Pár elnöke a napokban arról beszélt, hogy 2024-ben egy korábbi partnerével egy olyan lakásban töltötte az éjszakát, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt egy asztalon.

Tanács Zoltán, a Tisza jelöltje Fotó: Hír TV/képernyőfotó

A Hír TV stábja először Weigand Istvánt, a párt egyik budapesti jelöltjét kérdezte az ügyről, ám ő nem válaszolt a felvetésekre. 

Később aktivisták próbálták megakadályozni az interjút, és saját jelöltjük arcát is eltakarták a kamera elől.

Tanács Zoltán ezzel szemben azt állította: Magyar Péter nem vett részt drogos buliban, és szerinte a pártelnök egy „orosz akció” áldozata lett. A Tisza Párt jelöltje továbbá azt vetítette előre, hogy nemsokára emberek fognak kiesni az ablakokból. 

Csoda, hogy még ablakon nem potyognak ki! De szerintem hamarosan fognak.

A Hír TV riportere a Tisza Párt egyik aktivistáját is megszólította, aki azt mondta, várja, hogy nyilvánosságra kerüljön a házibulin készült felvétel. A pultozás során több aktivistát is meginterjúvoltak, ám a számukra kényes kérdésekre nem érkezett válasz.

Borítókép: Weigand István, a Tisza jelöltje nem válaszolt a kérdésekre (Forrás: Hír TV/képernyőfotó)


add-square Magyar Péter drogos házibuliban vett részt

Zsarolt ember csúcsvezetőnek?! – Kocsis Máté kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert a drogos buli miatt

Belföldi híreink

Külföldi híreink

