Fának ütközött Tállai András államtitkár autója

Balesetet szenvedett Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárának autója Gelej és Mezőcsát között szombaton délelőtt – számolt be róla a Boon.hu.

Tállai András fideszes országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Erdős József)

A hírportál cikke szerint

a kormánypárti politikus szolgálati személygépkocsija eddig ismeretlen okból letért az útról és egy fának csapódott.

A baleset kapcsán Tállainé Julianna a Mezőkövesd Képekben csoportban megjelent Facebook bejegyzéshez azt írta:

A kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Üzent autóbalesete után Tállai András

Az államtitkár közösségi oldalán részleteket árult el a balesettel kapcsolatban.

A mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk

– írta.

Bejegyzésében megköszönte a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét.

Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam

– szögezte le a kormánypárti politikus, majd elnézést kért azoktól, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.

Borítókép: Rendőrségi helyszínelés a baleset után a Gelej és Mezőcsát közötti útszakaszon (Forrás: Mezőkövesd Képekben/Facebook)