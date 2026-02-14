Fának ütközött Tállai András államtitkár autója

Balesetet szenvedett Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárának autója Gelej és Mezőcsát között szombaton délelőtt – számolt be róla a Boon.hu.
a kormánypárti politikus szolgálati személygépkocsija eddig ismeretlen okból letért az útról és egy fának csapódott.
A baleset kapcsán Tállainé Julianna a Mezőkövesd Képekben csoportban megjelent Facebook bejegyzéshez azt írta:
A kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Üzent autóbalesete után Tállai András
Az államtitkár közösségi oldalán részleteket árult el a balesettel kapcsolatban.
A mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk
– írta.
Bejegyzésében megköszönte a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét.
Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam
– szögezte le a kormánypárti politikus, majd elnézést kért azoktól, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.
