balesettállai andrásautó

Fának ütközött Tállai András államtitkár autója

A kormánypárti politikus szolgálati járműve eddig ismeretlen okból letért az útról Borsod vármegyében. A sérülteket kórházba szállították.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 15:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Balesetet szenvedett Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárának autója Gelej és Mezőcsát között szombaton délelőtt – számolt be róla a Boon.hu.

Mezőkövesd, 2026. február 13. Tállai András, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond Mezőkövesden az új pumpapálya átadásán 2026. február 13-án. MTI/Erdős József
Tállai András fideszes országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Erdős József)

A hírportál cikke szerint

a kormánypárti politikus szolgálati személygépkocsija eddig ismeretlen okból letért az útról és egy fának csapódott.

A baleset kapcsán Tállainé Julianna a Mezőkövesd Képekben csoportban megjelent Facebook bejegyzéshez azt írta:

A kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Üzent autóbalesete után Tállai András

Az államtitkár közösségi oldalán részleteket árult el a balesettel kapcsolatban.

A mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk

– írta.

Bejegyzésében megköszönte a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét.

Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam

– szögezte le a kormánypárti politikus, majd elnézést kért azoktól, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.

Az autóbalesetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Boon cikkéből.

Borítókép: Rendőrségi helyszínelés a baleset után a Gelej és Mezőcsát közötti útszakaszon (Forrás: Mezőkövesd Képekben/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu