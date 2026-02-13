kiss lászlópolgármestertisza pártmagyar péterválasztásszabó tímeaIII. kerületÓbuda

A Tisza Pártba igyekszik a DK-s polgármester

„Feltörekvő közreműködő”-ként tartják számon a tiszásokat tömörítő csoportokban a III. kerület polgármesterét. Kiss László már inkább a Tisza jelöltjét támogatja Óbudán, mint egykori szövetségesét, Szabó Tímeát.

Gábor Márton
2026. 02. 13. 16:11
Újra felbukkant a kerületét csaknem egy évig börtönből vezető Kiss László óbudai polgármester. A politikus ezúttal tiszásokat tömörítő csoportokban kezdte népszerűsíteni önmagát, leginkább a kormányt támadó posztokon keresztül. Természetesen a polgármester ezúttal sem számolt be a kerület vezetőjeként elért eredményeiről, miután ilyenek nincsenek.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Amint az a közzétett bejegyzésekből is egyértelműen látszik, Kiss László napi szinten oszt meg tartalmakat, így remélve Magyar Péter szavazóinak támogatását. A politikus olyan sikeres a csoportban, hogy megkapta a „feltörekvő közreműködő” jelvényt is.

Nemrég Kiss László odáig ment a köpönyegforgatásban, hogy lecserélte kedvenc jelöltjét, és már a Tisza Párt felé kacsingat. A DK-s politikus nemrég a közösségi oldalán arról írt, hogy a kerületében Magyar Péter jelöltje sokkal esélyesebb, mint bármely kihívója, így Szabó Tímea is.

A polgármester szerint ugyanis egykori szövetségesének, aki újra indul a választáson, vajmi kevés esélye van a győzelemre. Mindezt egy felmérésre hivatkozva állapította meg, melynek eredményét megosztotta követőivel.

A bejegyzés Szabó Tímeának annyira kellemetlenné vált, hogy kénytelen volt a kommentek között megvédeni magát:

ez nem szavazás volt, hanem az oldalt működtető embernek a kalkulációja az EP-választási eredmények és párttámogatások alapján. Ez le van írva a módszertanban az oldalon. Jelöltekről nem volt szavazás.

Borítókép: Kiss László óbudai polgármester (Fotó: Markovics Gábor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

