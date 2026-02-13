A Tisza Pártba igyekszik a DK-s polgármester

Újra felbukkant a kerületét csaknem egy évig börtönből vezető Kiss László óbudai polgármester. A politikus ezúttal tiszásokat tömörítő csoportokban kezdte népszerűsíteni önmagát, leginkább a kormányt támadó posztokon keresztül. Természetesen a polgármester ezúttal sem számolt be a kerület vezetőjeként elért eredményeiről, miután ilyenek nincsenek.
Amint az a közzétett bejegyzésekből is egyértelműen látszik, Kiss László napi szinten oszt meg tartalmakat, így remélve Magyar Péter szavazóinak támogatását. A politikus olyan sikeres a csoportban, hogy megkapta a „feltörekvő közreműködő” jelvényt is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!