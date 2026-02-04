tisza pártgyőrdiószegimagyar péterkósa rolandpintér bence

Már nem dolgozik, de még másfél milliót kifizetnek a győri városházáról Magyar Péter jelöltjének

Diószegi Judit, Magyar Péter győri jelöltje hónapokon át úgy kapta a fizetését a győri önkormányzattól, hogy közben már nem dolgozott, hanem tiszás jelöltként kampányolt. Noha Diószegi még novemberben megkapta a jelöltséget, az önkormányzat megvárta, míg a tisztviselő közel egy hónappal később maga mondott le, s a jogi lehetőségek engedte leghosszabb ideig folyósították a teljes fizetését.

Munkatársunktól
Diószegi Judit
Bruttó másfél millió forintnál is többet tehet még zsebre az adófizetők pénzéből Diószegi Judit, aki Magyar Péter jelöltje a Győr-Moson-Sopron vármegye 1-es számú választókerületében, miközben közel három hónapja ténylegesen már nem végez munkát – derül ki egy közérdekű adatigénylésből.

Háromhavi ingyenpénz

A kérdezőnek Győr jegyzője a válaszlevelében a következőket írta: „Diószegi Judit munkaköre 2025. 06. 10. óta polgármesteri személyi referens, 2024. 11. 01. és 2025. 06. 09. között pedig titkársági ügyintéző volt. Kinevezése határozott időre történt, a polgármester megbízatásának idejére (de legkésőbb 2029. 12. 31-ig) előírt munkaideje 40 óra. Diószegi Judit november 11-től ténylegesen már nem végzett munkát, ettől kezdve vagy rendes szabadságát töltötte, vagy mentesítésre került a munkavégzés alól; majd december 18-án lemondott, és egyidejűleg mentesítésre került a munkavégzés alól. Közszolgálati jogviszonya 2026. 02. 17. napján lemondással szűnik meg”. A tájékoztatás szerint Diószegi Judit illetménye 2024. november eleje és 2025. február vége között havi bruttó 633 ezer forint volt, tavaly márciustól és idén február 17-ig pedig havi bruttó 750 ezer forintot keres.

Ezek szerint az önkormányzati tisztviselő úgy kapta a fizetését hónapokon keresztül, hogy már nem végzett munkát, miközben képviselőjelöltként kampányolt a kormány ellen.

Inkorrekt eljárás

De nézzük meg sorban, mi is történt azóta, hogy Diószegi Judit november 11-től munkavégzés nélkül veszi fel a fizetését. November 17-én lett a Tisza jelöltaspiránsa, majd november 25-én bejutott az előválasztásnak nevezett akció második körébe, azután három nappal pedig Magyar Péter őt nevezte meg győztesként. Legkésőbb ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy Diószegi otthagyja az önkormányzati munkáját a politikai ambícióiért. Az önkormányzat mégis megvárta a nő lemondását, ami – ahogy említettük –, csak december 18-án történt meg.

Másként fogalmazva, a legegyenesebb az lett volna, ha Diószegi azonnal kezdeményezi, hogy szüntessék meg a jogviszonyát, közös megegyezéssel, a lehető legkorábbi dátummal, de a jegyző is felléphetett volna kezdeményezőként, akár már november 29-én. A jogviszony ugyanis nemcsak lemondással, hanem közös megegyezéssel is megszüntethető. Ehelyett az a megoldás született, amely a leghosszabb ideig biztosítja a teljes illetmény folyósítását úgy, hogy közben Diószegi Judit már nem dolgozik, hanem ellenzéki jelöltként kampányol. Mindez – a november 28-a és december 18-a közötti napokat is figyelembe véve – 1,5 millió forint körüli összeget jelentett neki.

Az adófizetők rovására gazdagodott

A jelek szerint tehát Magyar Péter jelöltje távozása előtt még egy jó nagy summát bezsebelt az adófizetők pénzéből, és ez ellen sem Győr jegyzőjének, sem Pintér Bence ellenzéki polgármesternek – aki korábbi momentumos jelöltként maga is a Tisza Párt felé orientálódik – semmi kifogása nem volt. Érdekes körülmény, hogy miközben Pintér korábban egy sajtótájékoztatóján elárulta, Kósa Roland alpolgármester, illetve Tóth Péter polgármesteri kabinetfőnök egyaránt jelöltpályázatot adtak be a Tiszához, a személyi referense esetében nem sietett nyilvánosságra hozni ezt az információt.

