Bírósági stop: nem lesz tüntetés a fővárosban

Nem rendezhetik meg a hétvégére tervezett budapesti demonstrációt, miután a tüntetés ügyében megszületett a jogerős döntés. A Kúria helybenhagyta a rendőrség korábbi határozatát, amely közbiztonsági és közlekedési okokra hivatkozva megtiltotta az esemény megtartását – írta az Origo.

A Kúria helyt adott a rendőrségi határozatnak, a tüntetés így nem kerülhet megrendezésre

A tüntetés elmarad

A döntés értelmében a szombatra meghirdetett, „Mondjunk nemet a gyűlöletre! Soha többé fasizmust!” elnevezésű demonstrációt nem lehet megtartani sem az eredetileg tervezett útvonalon, sem az adott időpontban. A rendezvényt a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége szervezte volna, azonban a hatóságok szerint a vonulás jelentős forgalmi fennakadásokat és közrendi kockázatokat okozott volna.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság már korábban megtiltotta a rendezvényt, döntését pedig a Kúria most jogszerűnek és megalapozottnak találta. A bíróság indoklása szerint a közlekedés zavartalansága és a közbiztonság fenntartása olyan alapvető érdek, amely elsőbbséget élvez a gyülekezési jog gyakorlásával szemben.

A határozat jogerős, ellene további jogorvoslatnak nincs helye. Ez azt jelenti, hogy a tervezett tüntetés biztosan elmarad és a szervezőknek tudomásul kell venniük a döntést.

A hatóságok és a bíróságok mérlegelése alapján csak olyan demonstrációk tarthatók meg, amelyek nem veszélyeztetik a közrendet, a közbiztonságot és a főváros működését.

A közelmúltban antifasiszták támadtak abortusz ellenes demonstrálókra, amely szintén megerősíti, hogy nincs helye az utcán a baloldali szélsőségeknek.

