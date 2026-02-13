Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

rendőrségdemonstrációbudapesti rendőr - főkapitányságmagyar ellenállók és antifasiszták szövetségekúriatüntetésorigo

Bírósági stop: nem lesz tüntetés a fővárosban

Végleg eldőlt a szombatra tervezett fővárosi demonstráció sorsa. A tüntetés ügyében a legfelsőbb bírói fórum jogerős döntést hozott, amely megerősítette a rendőrség korábbi tiltását.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 13:21
Nem rendezhetik meg a hétvégére tervezett budapesti demonstrációt, miután a tüntetés ügyében megszületett a jogerős döntés. A Kúria helybenhagyta a rendőrség korábbi határozatát, amely közbiztonsági és közlekedési okokra hivatkozva megtiltotta az esemény megtartását – írta az Origo.

A Kúria helyt adott a rendőrségi határozatnak, a tüntetés így nem kerülhet megrendezésre
Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A tüntetés elmarad

A döntés értelmében a szombatra meghirdetett, „Mondjunk nemet a gyűlöletre! Soha többé fasizmust!” elnevezésű demonstrációt nem lehet megtartani sem az eredetileg tervezett útvonalon, sem az adott időpontban. A rendezvényt a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége szervezte volna, azonban a hatóságok szerint a vonulás jelentős forgalmi fennakadásokat és közrendi kockázatokat okozott volna.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság már korábban megtiltotta a rendezvényt, döntését pedig a Kúria most jogszerűnek és megalapozottnak találta. A bíróság indoklása szerint a közlekedés zavartalansága és a közbiztonság fenntartása olyan alapvető érdek, amely elsőbbséget élvez a gyülekezési jog gyakorlásával szemben.

A határozat jogerős, ellene további jogorvoslatnak nincs helye. Ez azt jelenti, hogy a tervezett tüntetés biztosan elmarad és a szervezőknek tudomásul kell venniük a döntést.

A hatóságok és a bíróságok mérlegelése alapján csak olyan demonstrációk tarthatók meg, amelyek nem veszélyeztetik a közrendet, a közbiztonságot és a főváros működését.

A közelmúltban antifasiszták támadtak abortusz ellenes demonstrálókra, amely szintén megerősíti, hogy nincs helye az utcán a baloldali szélsőségeknek.

(Borítókép: Pixabay)

