Visszafoglalás – A haladás eszméje + videó

A visszatérés gondolatának Európában is volt irodalma, de ez inkább a keleti társadalmakra volt jellemző, a hanyatlástörténettel jött szembe a haladás sztorija – fogalmazott Molnár Attila Károly.

Megadja Gábor több európai szerzőt is említett, akik arra jutottak, hogy a haladás gondolata azért is nyugati, mert a kereszténység nélkül a haladás képzete se lenne. Hozzátette, a progresszió fogalma lényegében üdvtörténetet jelent, ami teológiai nézetek alapján, a politika mögött zajlik.

Az adásban arról is részletesen szó esett, hogy birodalmak jönnek és mennek, de minden mögött ott van az üdvtörténet, mindez a látható történelem mögött van, amit mai nyelvre talán úgy lehetne lefordítani, hogy a világi eseményeknek ne tulajdonítsunk akkora jelentőséget, mint amilyet az üdvtörténeti jelenségnek tulajdonítunk. Az, hogy miként jutunk el innen a vallás ellenes modern gondolkodókig, a Visszafoglalásban alaposan kifejti Megadja Gábor és Molnár Attila Károly.



