Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

visszafoglalásmegadja gábormolnár attila károlykereszténység

Visszafoglalás – A haladás eszméje + videó

Napjainkban a tömegkultúra belénk neveli, hogy minden jobb, mint korábban, például a termékek, amelyeket megvásárolunk, legyen szó mosószerről vagy autóról. De vissza az időben, jóval korábban a hanyatlás, illetve az örök körforgás elmélete volt az irányadó, amivel szemben megérkezett a haladás elmélete, eszméje. De mit is takar ez a fogalom, milyen hátrányokkal és előnyökkel bír? Miként kerül itt képbe a kereszténység? A Visszafoglalásban ezt a témát járta körül két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 16:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A visszatérés gondolatának Európában is volt irodalma, de ez inkább a keleti társadalmakra volt jellemző, a hanyatlástörténettel jött szembe a haladás sztorija – fogalmazott Molnár Attila Károly. 

Megadja Gábor több európai szerzőt is említett, akik arra jutottak, hogy a haladás gondolata azért is nyugati, mert a kereszténység nélkül a haladás képzete se lenne. Hozzátette, a progresszió fogalma lényegében üdvtörténetet jelent, ami teológiai nézetek alapján, a politika mögött zajlik. 

Az adásban arról is részletesen szó esett, hogy birodalmak jönnek és mennek, de minden mögött ott van az üdvtörténet, mindez a látható történelem mögött van, amit mai nyelvre talán úgy lehetne lefordítani, hogy a világi eseményeknek ne tulajdonítsunk akkora jelentőséget, mint amilyet az üdvtörténeti jelenségnek tulajdonítunk. Az, hogy miként jutunk el innen a vallás ellenes modern gondolkodókig, a Visszafoglalásban alaposan kifejti Megadja Gábor és Molnár Attila Károly.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.