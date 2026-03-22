Aba-Horváth István: A Tisza Párt amit eddig tagadott, azt ma mosolyogva tolja az arcunkba!

– Nemrégiben láttam egy plakátot, amin a rasszizmus, a náci fajelmélet és a náci ideológia kéz a kézben jár – kezdte videóját Aba-Horváth István a közösségi oldalán. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke megjegyzete: zsák a foltját megtalálta.

Aba-Horváth István utalt arra a hírre, hogy a Tisza Párt sajtófőnöke nehezen félreérthető karmozdulatot tett egy előkerült fotón. A felháborodás ellenére Magyar Péterék nem határolódtak el Tárkányi Zsolttól.

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben

Forrás: Hetek

Az Országos Roma Önkormányzat elnöke videójában úgy folytatta:

Több millió ember esett áldozatul az ideológiának, amely emberek közt megkülönböztetést tesz, megoszt, kirekeszt és gyűlöletet szít. Azt gondoltuk, hogy ezeket a cselekedeteket a II. világháborúban el is felejthetjük, de nem így történt. Ma is köztünk vannak ezek a jelenségek, ezek az értékek, amelyekre ha nem figyelünk, elvetett magként szárba fognak szökkenni és újra és újra közösségünket fogja gyötörni. Nem engedhetjük meg, hogy bárki ebben a nemzetben csak azért, hogy bármi előnyt szerezzen, karlendítéssel mutassa meg, hogy neki mi az elképzelése a közös jövőnkről.

Aba-Horváth István videójához a következőket posztolta:

Fájdalmas emlék, amelynek a felismerése meghatározza a jövőnket is! Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját! Amit eddig tagadtak, ma mosolyogva tolják az arcunkba! A magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni!

Borítókép: Aba-Horváth István ( Forrás: Facebook )