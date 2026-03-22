Aba-Horváth István: A Tisza Párt amit eddig tagadott, azt ma mosolyogva tolja az arcunkba!

Zsák a foltját – utalt Aba-Horváth István a Tisza pártos Tárkányi Zsolt karlendítésére. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke egy tiltakozásról osztott meg videót, amelyet a karlendítésre adtak válaszul a roma közösséget képviselve.

2026. 03. 22. 10:50
Aba-Horváth István Forrás: facebook
– Nemrégiben láttam egy plakátot, amin a rasszizmus, a náci fajelmélet és a náci ideológia kéz a kézben jár – kezdte videóját Aba-Horváth István a közösségi oldalán. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke megjegyzete: zsák a foltját megtalálta.

Aba-Horváth István utalt arra a hírre, hogy a Tisza Párt sajtófőnöke nehezen félreérthető karmozdulatot tett egy előkerült fotón. A felháborodás ellenére Magyar Péterék nem határolódtak el Tárkányi Zsolttól.

Tisza Párt, Gulyás Gergely Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben Forrás: Hetek
Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben
Forrás: Hetek

 Az Országos Roma Önkormányzat elnöke videójában úgy folytatta: 

Több millió ember esett áldozatul az ideológiának, amely emberek közt megkülönböztetést tesz, megoszt, kirekeszt és gyűlöletet szít. Azt gondoltuk, hogy ezeket a cselekedeteket a II. világháborúban el is felejthetjük, de nem így történt. Ma is köztünk vannak ezek a jelenségek, ezek az értékek, amelyekre ha nem figyelünk, elvetett magként szárba fognak szökkenni és újra és újra közösségünket fogja gyötörni. Nem engedhetjük meg, hogy bárki ebben a nemzetben csak azért, hogy bármi előnyt szerezzen, karlendítéssel mutassa meg, hogy neki mi az elképzelése a közös jövőnkről.

 

Aba-Horváth István videójához a következőket posztolta:

Fájdalmas emlék, amelynek a felismerése meghatározza a jövőnket is! Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját! Amit eddig tagadtak, ma mosolyogva tolják az arcunkba!  A magyar nemzetet nem lehet kirekesztésre, gyűlöletre, hazudozásra, kettős mércére, megosztásra, bizalmatlanságra, árulásra építeni! 

Borítókép: Aba-Horváth István ( Forrás: Facebook )


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Átláthatóság vagy homály

Kondor Katalin avatarja

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu