tisza - szigetektisza pártelnökségMagyar Péter

Amatőr jelöltek miatt fájhat Magyar Péter feje

Egyre több kárt okoznak a saját jelöltjei a Tisza Pártnak. A párt elnökségében egyre többen gondolják úgy, hogy Magyar Péter támogatottságát rontják az amatőr jelöltek.

Munkatársunktól
2026. 03. 28. 5:55
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint a felelőtlen jelöltállítási gyakorlat eredményeként kiválasztott országgyűlési képviselőjelöltek már Magyar Péter imázsát is elkezdték rombolni sorozatos bukdácsolásuknak köszönhetően. 

20241129 Pákozd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője fotó: Hatlaczki Balász (HB) Pesti Srácok
Fotó: Hatlaczki Balázs

A párt belső köreiből érkező kritikák szerint az utóbbi időszakban több olyan jelölt is reflektorfénybe került, aki felkészületlenségével és kommunikációs hibáival inkább terhet jelent, mint erőforrást. Ezek az esetek a Tisza Párt elnökségéhez eljutó értékelések szerint nemcsak helyi szinten okoznak problémát, hanem országos hatással is bírnak, hiszen közvetetten Magyar Péter hitelességét kérdőjelezik meg.

A pártvezetés egyes tagjai úgy vélik, hogy az amatőr jelöltek szerepeltetése Magyar Péter utcafórumain egyenesen hiba, és a legszívesebben le is tiltanák ezeket a fellépéseket.

Az imázsrombolás kérdése különösen érzékeny pont Magyar Péter esetében, így az információink szerint maga a pártelnök is komolyan fontolgatja a közös fórumozások felszámolását.

Romlik a morál a vidéki körzetekben

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, az elmúlt hónapok politikai folyamatainak eredményeként egyre több vidéki körzetből érkeznek olyan visszajelzések a Tisza Párt elnökségéhez, amelyek szerint látványosan csökken a kampánykedv az ellenzéki oldalon, különösen az aktivisták körében. Lapunk informátora szerint a kezdeti lelkesedést sok helyen felváltotta a bizonytalanság és a kiábrándultság.

Forrásunk kiemelte, hogy

vidéken nem elég a központi üzenetek ismételgetése: személyes jelenlétre és helyismeretre is szükség lenne,

azonban úgy tűnik, hogy ezekből egyre több helyen hiány mutatkozik. Több településen arról számoltak be, hogy az aktivisták nem vállalják már olyan szívesen a kopogtatást, a kitelepülések pedig rendszeresen meghiúsulnak.

Informátorunk szerint sokan panaszkodnak arra, hogy a központi irányítás nem ad világos útmutatást, és gyakran változnak a kampányüzenetek, a vidéki közeg visszajelzései pedig legtöbbször nem kedvezőek. Több aktivista szerint gyakran találkoznak elutasítással, ami rombolja a tiszások morálját.

Az elején volt lendület, de most már sokan inkább kivárnak

– emelte ki forrásunk. Hozzátette: a szervezeti háttér hiányosságai szintén érezhetőek. Több körzetben nincs stabil infrastruktúra, kevés az erőforrás és az önkéntesek túlterheltek. Ez különösen igaz a kisebb településeken.

Már a fővárosi aktivisták buszoztatása sem hozta meg a kívánt eredményt a vidéki rendezvényeiken, ezért hagytak fel korábban a háborúellenes gyűlések követésével is. Forrásaink szerint csúfos kudarcba fulladt Magyar Péterék kísérlete, hogy a fővárosi pártot országos szervezettel erősítsék meg.

A tiszások kezdetben ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: a fővárosi irányítású szerveződésből országos civil hálózatot építeni, amely a vidék aktív polgárait is bevonja a közéletbe. Ez a törekvés azonban hamar falakba ütközött.

Több vidéki helyszínen is kiderült, hogy a helyi közösségek nem azonosulnak az urbanizált budapesti aktivista mentalitással, és nem alakult ki valódi kapcsolat a helyiek és központ között.

Több vidéki fórumon a részvétel is elmaradt a várakozásoktól: míg a szervezők néhány száz fős tömegre számítottak, a gyakorlatban gyakran csak néhány lelkes érdeklődő jelent meg a településeken. A helyzetet csak a budapesti és a Pest vármegyei aktivisták utaztatásával sikerült menteni.

A Magyar Nemzet forrásai szerint ez a demoralizáló valóság hamar rányomta a bélyegét a mozgalom lendületére.

Eleinte a vidéki tiszások is komolyan vették a fórumokat, de ezt követően iszonyatos fáradtság lett úrrá rajtuk, és nem lehetett őket pótolni. Ezért egyre kevesebben jelentek meg a vidéki gyűléseken, hiába volt bármilyen reklám

– avatott be a részletekbe informátorunk. Beszámolt róla, hogy ez történt a háborúellenes gyűlések követésekor is. A Tisza Párt elnökségének ugyanis be kellett látnia, hogy még a vidéki nagyvárosok jó részében sem képesek hatékonyan mozgósítani, és több helyen egyértelműen lebőgés lett a fórumokból.

Forrásaink szerint nemcsak külső tényezők játszanak szerepet a visszahúzódásban. Több tiszás aktivista is arra panaszkodott, hogy a szervezeten belül hiányoznak az egyértelmű döntéshozatali mechanizmusok, a vidéki koordinátorok pedig nem kapnak megfelelő támogatást.

Miközben a Tisza Párt elnöksége mindent a központból igyekszik irányítani, semmilyen érdemi segítséget nem ad a Tisza-szigeteknek a feladatok elvégzéséhez.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
