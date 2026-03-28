Amatőr jelöltek miatt fájhat Magyar Péter feje

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint a felelőtlen jelöltállítási gyakorlat eredményeként kiválasztott országgyűlési képviselőjelöltek már Magyar Péter imázsát is elkezdték rombolni sorozatos bukdácsolásuknak köszönhetően.

A párt belső köreiből érkező kritikák szerint az utóbbi időszakban több olyan jelölt is reflektorfénybe került, aki felkészületlenségével és kommunikációs hibáival inkább terhet jelent, mint erőforrást. Ezek az esetek a Tisza Párt elnökségéhez eljutó értékelések szerint nemcsak helyi szinten okoznak problémát, hanem országos hatással is bírnak, hiszen közvetetten Magyar Péter hitelességét kérdőjelezik meg.

A pártvezetés egyes tagjai úgy vélik, hogy az amatőr jelöltek szerepeltetése Magyar Péter utcafórumain egyenesen hiba, és a legszívesebben le is tiltanák ezeket a fellépéseket.

Az imázsrombolás kérdése különösen érzékeny pont Magyar Péter esetében, így az információink szerint maga a pártelnök is komolyan fontolgatja a közös fórumozások felszámolását.