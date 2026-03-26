Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelneszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

Választás 2026Teheránközel-keleti válság

NVI: Teheránban és Erbílben nem lesz külképviseleti szavazás

Nem mindenütt adottak a biztonságos voksolás feltételei.

2026. 03. 26. 18:07
Füst a lakóépületek között a Teherán elleni izraeli támadást követően, 2025. március 10-én Fotó: Fatemeh Bahrami Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenlegi biztonsági helyzet alapján Teheránban és Erbílben nem adottak a külképviseleti szavazás lebonyolításának feltételei a magyar országgyűlési választáson – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtökön. Azt kérték azoktól a választópolgároktól, akik ezen a két külképviseleten – Iránban vagy Irakban – voksoltak volna, hogy módosítsák névjegyzékbe vételi kérelmüket, mert ha a határidő lejártáig, azaz április 2-án 16 óráig nem teszik ezt meg, akkor visszakerülnek a magyarországi lakcímük szerinti névjegyzékbe.

Teherán, 2026. március 23. Az amerikai-izraeli légi hadjáratban találatot kapó egyik lakóház romjai Teherán északi részén 2026. március 23-án. MTI/EPA/Abedin Taherkenareh
Teherán 
(Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI/EPA)

Ahol nem tudnak majd szavazni a magyarok

A Közel-Keleten kialakult helyzetre való tekintettel az NVI a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben zajló fejleményeket, különösen a külképviseleti szavazás és a levélszavazás lebonyolításának feltételeit.

Közölték azt is, a közel-keleti térségben több helyen továbbra is rendkívül bizonytalan a biztonsági helyzet, így ott bármelyik külképviselet – különösen Bejrút és Rámalláh – esetében lehet változás. A végleges döntést a külképviseleti szavazásról a biztonsági körülmények napi értékelése alapján hozzák meg.

Tudatták azt is, hogy a szavazási levélcsomagok kézbesítése a teljes közel-keleti térségben nehézségekbe ütközik. Amennyiben az adott külképviseleten lesz voksolás, a választópolgárok legkésőbb annak napján átvehetik a levélcsomagot is, és leadhatják szavazatukat – emelték ki.

Azt kérték az érintett választópolgároktól, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az NVI és a külképviseletek tájékoztatását.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii

Az atomerőmű megépítése nem képezheti pártpolitikai vita tárgyát!

Hárfás Zsolt avatarja

Válasz a Paks II projektet megkérdőjelező DK-s képviselőjelöltnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
