NVI: Teheránban és Erbílben nem lesz külképviseleti szavazás

A jelenlegi biztonsági helyzet alapján Teheránban és Erbílben nem adottak a külképviseleti szavazás lebonyolításának feltételei a magyar országgyűlési választáson – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtökön. Azt kérték azoktól a választópolgároktól, akik ezen a két külképviseleten – Iránban vagy Irakban – voksoltak volna, hogy módosítsák névjegyzékbe vételi kérelmüket, mert ha a határidő lejártáig, azaz április 2-án 16 óráig nem teszik ezt meg, akkor visszakerülnek a magyarországi lakcímük szerinti névjegyzékbe.

Ahol nem tudnak majd szavazni a magyarok

A Közel-Keleten kialakult helyzetre való tekintettel az NVI a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben zajló fejleményeket, különösen a külképviseleti szavazás és a levélszavazás lebonyolításának feltételeit.

Közölték azt is, a közel-keleti térségben több helyen továbbra is rendkívül bizonytalan a biztonsági helyzet, így ott bármelyik külképviselet – különösen Bejrút és Rámalláh – esetében lehet változás. A végleges döntést a külképviseleti szavazásról a biztonsági körülmények napi értékelése alapján hozzák meg.

Tudatták azt is, hogy a szavazási levélcsomagok kézbesítése a teljes közel-keleti térségben nehézségekbe ütközik. Amennyiben az adott külképviseleten lesz voksolás, a választópolgárok legkésőbb annak napján átvehetik a levélcsomagot is, és leadhatják szavazatukat – emelték ki.

Azt kérték az érintett választópolgároktól, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az NVI és a külképviseletek tájékoztatását.

