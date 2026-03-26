Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Lángol a Közel-Kelet, forródróton a magyar honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a közel-keleti válság legújabb fejleményeiről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf telefonon egyeztetett hazánk térségbeli partnereinek védelmi minisztereivel, katonáik pedig a helyzet eszkalációja miatt hazatérnek.

2026. 03. 26. 10:50
Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
A honvédelmi miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a helyzet továbbra is kritikus. Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyúttal bejelentette, hogy a helyzet eszkalációja miatt az erbíli és a bagdadi missziók magyar katonái hazatérnek. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a közel-keleti helyzet továbbra is kritikus (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A kialakult biztonsági helyzetre való tekintettel telefonon egyeztettem Izrael, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Bahrein védelmi minisztereivel, amely során első kézből értesültem az iráni háború hatásairól, valamint áttekintettük annak regionális és globális következményeit – írta bejegyzésében a honvédelmi miniszter. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyúttal bejelentette, hogy az eszkalációra való tekintettel a magyar honvédség katonái hazatérnek az erbíli, valamint a bagdadi missziókról. 

Magyarország partnereivel szoros együttműködésben követi a fejleményeket. Egyetértettünk abban, hogy a stabilitás helyreállítása kulcsfontosságú nemcsak a régió, hanem az egész világ számára

– hangsúlyozta. 

A honvédelmi miniszter egyúttal köszönetet mondott a régiós partnereknek, akik hozzájárultak a magyar állampolgárok evakuálásában, valamint segítséget nyújtottak a honvédség katonáinak. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
