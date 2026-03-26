Lángol a Közel-Kelet, forródróton a magyar honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a helyzet továbbra is kritikus. Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyúttal bejelentette, hogy a helyzet eszkalációja miatt az erbíli és a bagdadi missziók magyar katonái hazatérnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a közel-keleti helyzet továbbra is kritikus (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A kialakult biztonsági helyzetre való tekintettel telefonon egyeztettem Izrael, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar és Bahrein védelmi minisztereivel, amely során első kézből értesültem az iráni háború hatásairól, valamint áttekintettük annak regionális és globális következményeit – írta bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyúttal bejelentette, hogy az eszkalációra való tekintettel a magyar honvédség katonái hazatérnek az erbíli, valamint a bagdadi missziókról.

Magyarország partnereivel szoros együttműködésben követi a fejleményeket. Egyetértettünk abban, hogy a stabilitás helyreállítása kulcsfontosságú nemcsak a régió, hanem az egész világ számára

– hangsúlyozta.