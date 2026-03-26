figyelmeztetésidőjárásítéletidő

Kiadták a figyelmeztetéseket a rohamosan közeledő ítéletidő miatt, térképeken mutatjuk, mire számíthat

Viharos széllökések veszélye miatt másodfokú, azaz narancs riasztást adott ki néhány nyugat-dunántúli járásra a HungaroMet Nonprofit Zrt. csütörtök késő délután.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, met.hu2026. 03. 26. 19:09
illusztráció Fotó: Lech Muszynski Forrás: MTI/EPA/PAP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet. Vas és Zala vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben széllökés veszélye miatt.

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön az esti órákban a Dunántúl nyugati részein tovább erősödik az északi szél, amelyet éjfélig gyakran kísérnek óránkénti 70-90 kilométeres széllökések. Késő estétől elsősorban Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati részein és a Bakonyban időnként óránkénti 90-95 kilométert elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak. 

Fotó: met.hu

Pénteken a Dunántúl nyugati része mellett az északkeleti tájakon, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye térségében lehet viharos széllökésekre számítani északias irányból. Pénteken az éjféli óráktól a szél átmenetileg veszíthet erejéből.

Közben a Dunántúl nyugati felében a 24 órás csapadékösszeg területi átlagban péntek reggelig meghaladhatja a 20-30 millimétert, lokálisan akár a 40 millimétert is. Nagyobb bizonytalanság mellett a Dunántúl más részein is leeshet helyenként 15-20 milliméter körüli eső, majd pénteken napközben csökken a csapadékhajlam. Emiatt Győr-Moson-Sopron vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben jelentős mennyiségű eső miatt.

Fotó: met.hu

Síkvidéken csütörtök estétől péntek reggelig a Nyugat-Dunántúlon, illetve Veszprém vármegyében jelentős bizonytalanság mellett a csapadékintenzitástól függően lassan gyarapodó, olvadozó tapadó hó hullhat. A Bakony magasabb részein, illetve a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-15 centiméter feletti hóréteg sem kizárt. Pénteken a csapadékintenzitás csökkenésével ismét egyre inkább eső valószínű, a lehullott hó gyors olvadásnak indul. Emiatt Veszprém vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge havazás veszélye miatt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, ahol széllökés miatt riasztást adtak ki, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről javasolt védett helyre vinni minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat.

Azt is kérik, hogy lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
