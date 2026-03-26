Kiadták a figyelmeztetéseket a rohamosan közeledő ítéletidő miatt, térképeken mutatjuk, mire számíthat

Közben a Dunántúl nyugati felében a 24 órás csapadékösszeg területi átlagban péntek reggelig meghaladhatja a 20-30 millimétert, lokálisan akár a 40 millimétert is. Nagyobb bizonytalanság mellett a Dunántúl más részein is leeshet helyenként 15-20 milliméter körüli eső, majd pénteken napközben csökken a csapadékhajlam. Emiatt Győr-Moson-Sopron vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben jelentős mennyiségű eső miatt.

Síkvidéken csütörtök estétől péntek reggelig a Nyugat-Dunántúlon, illetve Veszprém vármegyében jelentős bizonytalanság mellett a csapadékintenzitástól függően lassan gyarapodó, olvadozó tapadó hó hullhat. A Bakony magasabb részein, illetve a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-15 centiméter feletti hóréteg sem kizárt. Pénteken a csapadékintenzitás csökkenésével ismét egyre inkább eső valószínű, a lehullott hó gyors olvadásnak indul. Emiatt Veszprém vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge havazás veszélye miatt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, ahol széllökés miatt riasztást adtak ki, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről javasolt védett helyre vinni minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat.