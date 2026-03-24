Kéttucatnyi városban változik a külképviseleti szavazás helyszíne

A külképviseleti szavazás helyszíne 25 városban módosult a 2022-es országgyűlési választáshoz képest, és hat új külképviseleten lehet majd szavazni − közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Emlékeztettek arra: a korábbi választások tapasztalatai és a szavazók várható száma alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium döntött a külképviseleti szavazás helyszíneiről. Ezek kiválasztásakor figyelemmel voltak arra, hogy ahol sok szavazó várható, ott nagyobb befogadóképességű helyszínen jelöljék ki a szavazókört, így a választók a lehető legkevesebb sorban állással adhatják le szavazataikat − írták.