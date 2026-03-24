Rendkívüli

Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Nemzeti Választási Irodaországgyűlési választás 2026Választás 2026szavazás

Kéttucatnyi városban változik a külképviseleti szavazás helyszíne

A Nemzeti Választási Iroda közölte, hogy a 2022-es országgyűlési választáshoz képest 25 városban megváltozik a külképviseleti szavazás helyszíne, és hat új külképviseleten is lehet majd szavazni. A módosításokat a várható választói létszám és a korábbi tapasztalatok alapján határozták meg, hogy csökkenjen a sorban állás ideje.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 24. 7:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapest, 2024. június 9. Szavazólapok az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a II. kerületi Áldás utcai általános iskolában lévő szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Tovább bővült azon városok listája, ahol szavazhatnak a magyarok a közelgő országgyűlési választásra (Fotó: illusztráció, Szigetváry Zsolt/MTI)

Emlékeztettek arra: a korábbi választások tapasztalatai és a szavazók várható száma alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium döntött a külképviseleti szavazás helyszíneiről. Ezek kiválasztásakor figyelemmel voltak arra, hogy ahol sok szavazó várható, ott nagyobb befogadóképességű helyszínen jelöljék ki a szavazókört, így a választók a lehető legkevesebb sorban állással adhatják le szavazataikat − írták.

Ezek alapján a 2022-es országgyűlési választáshoz képest 25 városban módosult a külképviseleti szavazási helyszíne, és hat új külképviseleten lehet majd voksolni áprilisban, miközben Szenegálban (Dakar) idén nincs lehetőség a külképviseleti szavazásra.

Az NVI tájékoztatása szerint Nagy-Britannia és Észak-Írország mindhárom, külképviseleti szavazásra lehetőséget biztosító városában (Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban) új helyszínen várják a választókat, ahogyan mindhárom spanyolországi (Barcelona, Madrid, Malaga) külképviseleti szavazókört is áthelyezték. Németországban a berlini és a stuttgarti szavazókör helye nem változott, de új helyszínen szavazhatnak a düsseldorfi, müncheni és nürnbergi külképviseletet választók.

Ugyancsak új helyszínen várják a külképviseleti névjegyzékbe vetteket az amerikai kontinensen Houstonban (Amerikai Egyesült Államok), Mexikóvárosban (Mexikó) és Panamavárosban (Panama). Ázsiában a négy évvel ezelőttitől eltérő helyszínen szavazhatnak Dakkában (Banglades), Sanghajban (Kína) és Vientiánban (Laosz).

Európában új külképviseleti szavazókört jelöltek ki Brüsszelben (Belgium), Koppenhágában (Dánia), Dublinban (Írország), Varsóban (Lengyelország), Bernben (Svájc), Csíkszeredában (Románia), Kijevben (Ukrajna), Ankarában (Törökország), Nicosiában (Ciprus) és Vallettában (Málta).

Az afrikai kontinensen Zambiában az új szavazóhelyiség Lusakában, Magyarország Pretoriai Nagykövetségének Irodájában lett kijelölve.

Emellett hat új külképviseleten lehet majd szavazni áprilisban: Japánban az oszakai konzulátuson, Csádban a nagykövetségen (N'Djamena), a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nairobi nagykövetség irodájában (Kinshasa), Örményországban a jereváni nagykövetségen, Ruandában a nairobi nagykövetség kigali irodájában, és Tanzániában, a nairobi nagykövetség irodájában (Dar-es-Salaam).

Borítókép: Hirdetmény a választás időpontjáról (Fotó: illusztráció, Bruzák Noémi/MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
