Így nézhet utána az ajánlásainak az NVI rendszerében

Már 233 ezernél több keresést futtattak le a választók az online ajánlásellenőrzőn.

2026. 03. 25. 14:10
Az idei választáson is lehetőség van arra, hogy a választópolgárok – elektronikus ügyfélazonosítás után – online kérjenek tájékoztatást a Nemzeti Választási Irodától (NVI), melyik jelölt ajánlóívén szerepel az ajánlásuk.

Budapest, 2026. március 23. Szavazólapokat pakol egy doglozó az április 12-ei országgyűlési választás szavazólapjainak nyomtatását bemutató sajtótájékoztatón Budapesten, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Halom utcai telephelyén 2026. március 23-án. MTI/Balogh Zoltán
Szavazólapokat pakol egy dolgozó az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjainak nyomtatását bemutató sajtótájékoztatón az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Halom utcai telephelyén. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választópolgár ajánlott-e jelöltet, és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan választókerületének több jelöltjét is ajánlhatja, de egy jelöltet csak egyszer. Így kérésre az irodák meg tudják mondani a rögzített ajánlások közül, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek. A választási irodák azonban nem minden ajánlást rögzítenek, így például nem rögzítenek több ajánlást, ha a jelölt elérte az ötszáz érvényes ajánlást vagy ha már nincs matematikai esély, hogy elérje azt.

A kérelmet online elektronikus ügyfélazonosítással ezen az oldalon keresztül lehet benyújtani vagy a www.valasztas.hu oldalon, a Kit ajánlottam? menüponton keresztül lehet megtekinteni.

A benyújtást követően a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a Nemzeti Választási Rendszerben, hogy a választópolgár kérelemben megadott azonosítói szerepelnek-e a választási irodákhoz benyújtott és ezek közül a választási irodák által ellenőrzött ajánlóívek adatállományában.

A választópolgárok az online ajánlás-ellenőrzés lehetőségével az adatok megőrzéséig ellenőrizhetik ajánlásaik sorsát. Az adatok lekérdezésének eredményéről PDF-dokumentum készül, amelyet a választópolgár letölthet vagy megküldhet a saját tárhelyére.

Ha felmerül a visszaélés az ajánlással, akkor a választópolgár az ügyével a nyomozó hatósághoz fordulhat, illetve kifogást nyújthat be.

Az NVI tájékoztatása szerint a Kit ajánlottam? szolgáltatás keretében

március 22-ig több mint 233 ezer ellenőrzést futtattak le a választópolgárok.

Kiemelkedően sok ellenőrzést indítottak a választópolgárok a jelölt- és listaállítás lezárultát követően, március 9-én és 10-én, akkor két nap alatt 79 ezer megkeresés érkezett. A jelöltállítás március 6-i határidejének lejártakor és az azt követő két napban több mint 34,5 ezer keresést regisztrált az NVI, március 11-től pedig még több mint 72 ezren érdeklődtek arról, kit ajánlottak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu