Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, ma Miskolcra vár mindenkit a kormányfő

Kaposváron, Egerben, Dunaújvárosban és Szentendrén is hatalmas tömeg vett részt a miniszterelnök országjárásán. Azonban nincs megállás, mivel Orbán Viktor szombaton délután Miskolcra látogat, ahol várhatóan szintén rengetegen hallgatják meg a helyszínen a kormányfő beszédét.

Máté Patrik
2026. 03. 21. 6:30
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi négy helyszínen rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron kezdődött, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Szerdán Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés a kormányfő iránt. Pénteken Szentendrén folytatódott az országjárás, ahol zsúfolásig megtelt a város főtere a miniszterelnök beszédére.

Azonban nincs megállás, hiszen szombaton Miskolcra vár mindenkit Orbán Viktor, aki 16 órakor áll színpadra a Szent István téren. Az országjárás első négy helyszínének a sikere után várhatóan a további rendezvényekre is nagy tömeg fog ellátogatni. 

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat.

Kiütéses győzelmet aratott Orbán Viktor Szentendrén

A miniszterelnök országjárásának a sikere azt mutatja, hogy a mozgósítási versenyben a Fidesz–KDNP felülkerekedett a Tisza Párton. Jóval többen vettek részt Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán, mint korábban a Tisza Párt helyi rendezvényén. Ezt a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, aki a közösségi oldalán azt írta, hogy

4:0 ide!

A miniszterelnök két képet is megosztott a bejegyzésben. Az egyik az országjárásának szentendrei állomásán készült, ahol a kormányfőt hatalmas tömeg fogadta. A másik kép a Tisza Párt szentendrei kampányrendezvényén készült, amelyen szemmel láthatólag jóval kevesebben vettek részt, mint Orbán Viktor országjárásán.

Az országjárás első négy állomásának a sikere után várhatóan Miskolcon is hatalmas tömeg fogadja majd a miniszterelnököt.

 

Az országjárás következő helyszínei

De nem a miskolci lesz a hét utolsó rendezvénye, mivel vasárnap 16 órakor Orbán Viktor Hódmezővásárhelyre látogat. A miniszterelnök a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő még tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában, és a jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.

Orbán Viktor 

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

 

A kormánypártok kívül tartják Magyarországot a háborún

Az országjárása során Orbán Viktor részletesen beszélt az április 12-i választás tétjéről. – Április 12-én arról kell döntenünk, hogy a saját döntéseink szerint alakítjuk-e az életünket vagy kívülről ránk erőszakolt érdekeknek engedelmeskedünk. Épelméjű magyar ember nem akar háborút, de a kérdés nem az, hogy akar vagy nem. Az a kérdés, hogy van-e ereje, képessége, bátorsága, hogy kimaradjon a háborúból – mondta a miniszterelnök.

A mi közösségünkön kívül nem látok senkit az országban, aki Magyarországot kívül tudná tartani a háborún. Készen állok arra, hogy belevágjunk ebbe és megcsináljuk 

– tette hozzá.

Majd azt kérte, hogy a polgárok újítsák meg azt a szövetséget, amit 2022-ben hoztak létre. Akkor egy háborúellenes szövetséget hoztak létre a választáson. 

A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsról hazatérve szót ejtett az EU háborús terveiről is.

Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket. Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!

– üzente a kormányfő Szentendrén.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu