Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, ma Miskolcra vár mindenkit a kormányfő

Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi négy helyszínen rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron kezdődött, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Szerdán Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés a kormányfő iránt. Pénteken Szentendrén folytatódott az országjárás, ahol zsúfolásig megtelt a város főtere a miniszterelnök beszédére.

Azonban nincs megállás, hiszen szombaton Miskolcra vár mindenkit Orbán Viktor, aki 16 órakor áll színpadra a Szent István téren. Az országjárás első négy helyszínének a sikere után várhatóan a további rendezvényekre is nagy tömeg fog ellátogatni.

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat.

Kiütéses győzelmet aratott Orbán Viktor Szentendrén

A miniszterelnök országjárásának a sikere azt mutatja, hogy a mozgósítási versenyben a Fidesz–KDNP felülkerekedett a Tisza Párton. Jóval többen vettek részt Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán, mint korábban a Tisza Párt helyi rendezvényén. Ezt a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, aki a közösségi oldalán azt írta, hogy

4:0 ide!

A miniszterelnök két képet is megosztott a bejegyzésben. Az egyik az országjárásának szentendrei állomásán készült, ahol a kormányfőt hatalmas tömeg fogadta. A másik kép a Tisza Párt szentendrei kampányrendezvényén készült, amelyen szemmel láthatólag jóval kevesebben vettek részt, mint Orbán Viktor országjárásán.

Az országjárás első négy állomásának a sikere után várhatóan Miskolcon is hatalmas tömeg fogadja majd a miniszterelnököt.

Az országjárás következő helyszínei

De nem a miskolci lesz a hét utolsó rendezvénye, mivel vasárnap 16 órakor Orbán Viktor Hódmezővásárhelyre látogat. A miniszterelnök a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő még tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában, és a jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.