Orbán Viktor: Ilyen sűrű volt a pénteki nap + videó

Orbán Viktor egy rövid összeállítást tett közzé a Facebook-oldalán a pénteki napjáról, mint írta, ezek csak a kimaradt jelenetek.

A miniszterelnök, útban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által a júniusi NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow felvezető eseményeként rendezett Vetési nap megnyitójára, Mezőfalvára, telefonon egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel arról, hogy a hatóságok mindenhol jelen vannak, és teljes erővel dolgoznak a nyugat-magyarországi viharkárok felszámolásán, valamint az áramszolgáltatás helyreállításán.

A mezőfalvai Vetési napról alig engedték el a kormányfőt, annyian szerettek volna vele közös képet készíteni, pedig innen indult tovább Veszprémbe, majd Győrbe, hiszen mindkét városban felszólalt országjárása keretében.