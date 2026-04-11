A fiatalok is tudják: Orbán Viktor a biztos választás + videó

Filep Dávid, vagy ahogy követői ismerhetik, „A kopasz” saját közösségi oldalára töltött fel egy videót, amiben egy fiatal lányt interjúvol meg.

Az influenszer azt kérdezte a fiataltól, milyen érzés volt Orbán Viktorral találkozni.

Hát nagyon durva, én még most is remegek, annyira durva érzés számomra

– felelte a lány.

Arra a kérdésre, hogy miért volt szándéka egy képet készíteni a miniszterelnökkel, azt mondta, azért, mert ő nagyon támogatja, szereti a munkásságát, és mert számára Orbán Viktor pozitív személyiség.

A fiatal hölgy azt is kijelentette, idén már szavazhat, és Fideszre fogja behúzni az X-et.

Látjátok, hogy a fiatalok is tudják Orbán Viktor a biztos választás

– jelentette ki Filep Dávid.