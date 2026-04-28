Orbán Balázs elmondta, hogy miért az Európai Parlamentben folytatja

Korábban az Országgyűlés működéséről szóló tárgyalás után Gulyás Gergely tudatta, hogy Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter jelölését. Emellett kiderült, hogy a nemzetbiztonsági bizottságot Apáti István, a Mi Hazánk képviselője vezeti majd.

Kitűzték a Fidesz tisztújító kongresszusának időpontját

A Fidesz országos választmánya június 13-ra hívta össze a párt tisztújító kongresszusát – közölte Deutsch Tamás a választmányi ülés után. Mint az európai parlamenti képviselő elmondta, a választmányi ülésen az a döntés született, hogy Orbán Viktor marad. Hozzátette: a leköszönő miniszterelnök azt válaszolta, ha megvan a bizalom, akkor vállalja.

Bánki Erik. Fotó: Ladóczki Balázs

Bánki Erik távozásakor elmondta, hogy az ülésen a miniszterelnök értékelést tartott arról, hogy a Fidesz elnöksége szerint mik voltak azok dolgok, amik a választási vereséghez vezettek. Jelezte: ezt tovább kell értékelni a Fidesz helyi csoportjaival, majd a júniusi kongresszuson Orbán Viktor mondja majd el, mi az elnökség által összerakott teória, illetve mi a tagokkal végigbeszélt konkrét összefoglalója a választási eredménynek. Azt is közölte, hogy az ülésen személyi döntések nem születtek.

Fónagy János. Fotó: Ladóczki Balázs

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium leköszönő államtitkára arról beszélt, támogatja, hogy Orbán Viktor maradjon a Fidesz elnöke, és úgy vélte, hogy a leköszönő miniszterelnöknek nem lesz kihívója a poszton.