Orbán Balázs elmondta, hogy miért az Európai Parlamentben folytatja

2026. 04. 28. 14:32
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Korábban az Országgyűlés működéséről szóló tárgyalás után Gulyás Gergely tudatta, hogy Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter jelölését. Emellett kiderült, hogy a nemzetbiztonsági bizottságot Apáti István, a Mi Hazánk képviselője vezeti majd.

 

Kitűzték a Fidesz tisztújító kongresszusának időpontját

A Fidesz országos választmánya június 13-ra hívta össze a párt tisztújító kongresszusát – közölte Deutsch Tamás a választmányi ülés után. Mint az európai parlamenti képviselő elmondta, a választmányi ülésen az a döntés született, hogy Orbán Viktor marad. Hozzátette: a leköszönő miniszterelnök azt válaszolta, ha megvan a bizalom, akkor vállalja.

Bánki Erik. Fotó: Ladóczki Balázs

Bánki Erik távozásakor elmondta, hogy az ülésen a miniszterelnök értékelést tartott arról, hogy a Fidesz elnöksége szerint mik voltak azok dolgok, amik a választási vereséghez vezettek. Jelezte: ezt tovább kell értékelni a Fidesz helyi csoportjaival, majd a júniusi kongresszuson Orbán Viktor mondja majd el, mi az elnökség által összerakott teória, illetve mi a tagokkal végigbeszélt konkrét összefoglalója a választási eredménynek. Azt is közölte, hogy az ülésen személyi döntések nem születtek.

Fónagy János. Fotó: Ladóczki Balázs

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium leköszönő államtitkára arról beszélt, támogatja, hogy Orbán Viktor maradjon a Fidesz elnöke, és úgy vélte, hogy a leköszönő miniszterelnöknek nem lesz kihívója a poszton. 

Az ülés után sem Orbán Viktor miniszterelnök, sem Kövér László választmányi elnök nem nyilatkozott.

 

Orbán Viktor az ülés előtt értékelt

„A mi közösségünk mindig is Magyarország legegységesebb politikai közössége volt, és most is az” – jelentette ki Orbán Viktor a választmányi ülés előtt a Hír TV-nek. A leköszönő miniszterelnök arról beszélt, hogy az új frakció összeállítása különösen nehéz feladat volt, mivel huszonöt parlamenti képviselő visszaadta mandátumát, helyükre pedig huszonöt új képviselő lépett be.

Azok, akik visszaléptek, saját személyes szempontjaikat a közösség érdekei mögé helyezték, mert úgy ítélték meg, hogy a Fidesz–KDNP számára most egy sikeresebben működő, ütőképesebb frakció felállítása az elsődleges

– értékelt Orbán Viktor.

 

Új irányt jelöl ki a Fidesz

A pártelnök múlt szombaton, a Fidesz elnökségi ülése után közölte, hogy visszaadja a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, és 36 év képviselőség után a következő ciklusban nem ül be a parlamentbe. Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta, hogy 

a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.

A Fidesz és a KDNP frakciója hétfőn tartotta alakuló ülését, ekkor lett nyilvános a képviselőcsoportok megújult névsora. A 44 tagú Fidesz-frakció több mint fele lemondott mandátumáról, a KDNP nyolctagú frakciójából pedig hárman mondtak le a képviselőségről, helyettük más került be a képviselőcsoportba a Fidesz–KDNP országos listájáról. A Fidesz-frakció vezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.


Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
